Diabetes ist im Kreis Nordhausen weit verbreitet

Nordhausen. Südharz liegt leicht über dem Thüringer Durchschnitt, berichtet die Barmer.

Knapp 13 Prozent der Menschen im Kreis Nordhausen leben mit Diabetes. Damit liege der Landkreis leicht über dem Thüringer Durchschnitt von rund 12 Prozent Betroffenen, berichtet die Nordhäuser Barmer-Krankenkasse anlässlich des Weltdiabetestages am 14. November. „Zumindest Diabetes Typ 2, der am stärksten verbreitet ist, lässt sich einfach und wirksam vorbeugen“, meint Peter Behrschmidt, Regionalchef der Barmer in Nordhausen. Entscheidend seien vor allem gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung. So lasse sich das Risiko einer Diabetes-mellitus-Typ-2-Erkrankung spürbar senken. Das Leben genießen zu können, sei laut Behrschmidt in den meisten Fällen auch für Diabetes-Betroffene möglich. Auch hier spiele die Ernährung eine Rolle.