Sie alle sind in Feierlaune: Politiker, Verkehrsplaner, Bürger. Nach jahrelangem Kampf wird endlich das letzte Teilstück der neuen B 243 gebaut. 58 Millionen Euro werden investiert – etwa viermal so viel wie beim Nordhäuser Bürgerhaus, dreimal so viel wie bei der Feuerwache, doppelt so viel wie beim Theater.

Straßenbau ist teuer. Da ist es gut, wenn genau geplant wird, zumal auch Umweltbelange zu berücksichtigen sind. Das Projekt B-4-Ausbau in den Sundhäuser Bergen, wo mehrere unfallträchtige Serpentinen zu entschärfen sind, entwickelt sich jedoch zur unerträglichen Hängepartie. Ex-Landrätin Birgit Keller (Linke) legt beim Spatenstich in Holbach den Finger in die offene Wunde, erntet vom Bundesverkehrsstaatssekretär ein Lächeln. Seine zuständige Referatsleiterin erklärt, die Bundesmittel für das Straßenprojekt seien da. Nur lässt ihr Amtskollege im Thüringer Infrastrukturministerium ein Aber folgen: Das Planfeststellungsverfahren laufe noch, und er könne auch nicht sagen, wann dieses beendet sein wird. Baurecht? Fehlanzeige. Zur Erinnerung: Im Jahr 2016 wurde dieses für 2018 anvisiert. Soll der Unmut nicht übergroß werden, müssen die zuständigen Stellen erklären, woran der Zeitverzug liegt. Ein Um-Geduld-Bitten reicht nicht.