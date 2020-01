Nordhausen. Die Großbaustelle in der Grimmelallee ist derzeit aufgehoben. Durch die Oscar-Cohn-Straße geht es trotzdem nur in einer Richtung. Das hat einen guten Grund.

Die Baustelle ist weg – aber die Einbahnstraße bleibt

Die Einbahnstraßenregelung in der Oscar-Cohn-Straße in Richtung Bahnhof bleibt weiter bestehen. Das bestätigte die Nordhäuser Straßenverkehrsbehörde am Montag auf Nachfrage der TA. Zwar sei die Großbaustelle in der Grimmelallee derzeit aufgehoben, aber die Baufirma Granitbau wolle schon im Januar die Baumaßnahme von der Heinrich-Zille-Straße bis Grimmel fortsetzen, wenn es die Witterung zulässt. Da dann die Umleitung stadteinwärts wieder über die Bochumer Straße erfolgen wird, hat die Straßenverkehrsbehörde die Regelung beibehalten. Diese war 2019 eingerichtet worden, um den Verkehr von der Bochumer Straße auf die Freiherr-vom-Stein-Straße flüssig zu halten.