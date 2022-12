Die „Chose in Winzingerode“: Jubiläum in Limlingeröder Dichterstätte

Limlingerode. Das Haus Lange Reihe 11 wurde vor 20 Jahren nach Rekonstruktion eröffnet.

„Was wird mit dem Pfarrhaus? Es ist ja mein wirkliches Geburtshaus, da ich nicht in der Klinik, nein, in diesem Haus geboren bin. Hat man ja nicht mehr so oft – sein Geburtshaus! Ich wünsche Euch für die Limlingeröder Aktivitäten einen guten Stern!“ Diese bange Frage hatte Sarah Kirsch am Anfang unserer Bekanntschaft in einem Brief gestellt. Wir können sie positiv beantworten, seit nunmehr zwei Jahrzehnten. Ende November 2002 wurde Lange Reihe 11, jahrelang die evangelische Pfarre, nach umfänglicher Rekonstruktion wieder zugänglich.

Es war jetzt ein Kulturhaus, wie es die Dichterin nannte, die als Ingrid Hella Irmelinde Bernstein dort 1935 geboren wurde. Ein Haus, in dem Lyrik, Bildende Kunst und Musik künftig eine Heimstatt haben würden. Den gewichtigen Schlüssel symbolisch umzudrehen, oblag Sarah Kirsch gemeinsam mit der ehemaligen Ortsbürgermeisterin und dem damaligen Ortsbürgermeister.

Lange Reihe 11 in Limlingerode Foto: Roland Obst / Archiv

Zahlreiche materielle und ideelle Helfer

Eine Dichterstätte in Thüringen inmitten der deutschen Lande zu schaffen, gelang dank zahlreicher materieller und ideeller Helfer. Der damalige Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU) erwies sich relativ zügig als Sympathisant dieses ungewöhnlichen Vorhabens.

Frei nach Goethe gilt für dieses Haus, dass man getrost hereintreten soll, man wird froh empfangen. In der unteren Etage hat der Förderverein „Dichterstätte Sarah Kirsch“ sein Zuhause mit einem Veranstaltungsraum, der Bibliothek, dem blauen Galerieflur, dazu der Hof und der Grasgarten hinterm Haus und davor der „Brunnen vor dem Hause“. Hinzu kommt im ersten Stock eine kleine Wohnung für künstlerisch tätige Menschen. Das alles sind Orte, die der Förderverein, gegründet 1998, mit kulturellem Leben füllen möchte, abwechslungsreich für alle Altersgruppen.

Die Eröffnung der Dichterstätte wurde drei Tage lang vom 29. November bis zum 1. Dezember gefeiert. Am 29. November gab es einen „Tag der offenen Tür“. Drei Schülerinnen zeigten im Hauptraum sprachlich und gestisch gestaltete „Lyrik in Aktion“. Am Tag darauf fand die offizielle Einweihung in der intensiv gefüllten Kirche statt. Anschließend öffnete dann die Galerie ihre Pforten mit „Haus-ART Nr. I - 11/02 Lange Reihe“. Karin Kisker aus Nordhausen zeigte ihren „Zeitenlauf Tausendsprung in lyrischer Landschaft“.

Literarische Gäste finden Zeit, sich auszutauschen

Sarah Kirsch und ihr Dichterkollege Lutz Seiler lasen aus ihren Werken. Ich als Mitglied des Fördervereins und Dr. Sebastian Kleinschmidt, Herausgeber der hochgelobten Literaturzeitung „Sinn und Form“, sprachen über die Poeten.

Bereits am Vormittag wurde mit dem Peter-Huchel-Haus Wilhelmshorst eine andere Dichterstätte vorgestellt, was Tradition werden sollte in Limlingerode. Ein besonderer Kenner seines Lebens und Werkes, Dr. Peter Walther, Literaturwissenschaftler, stellte den großen Lyriker deutscher Sprache, von Sarah Kirsch hoch verehrt, vor. Die literarischen Gäste fanden Zeit, sich miteinander auszutauschen. Manche Idee entstand, die dann Früchte trug in Gedichten.

Der international gefragte Fotograf Olaf Martens war 2019 zu Gast Foto: Peter Cott / Archiv

Mit großer Freude nahmen wir Anfang Januar 2003 von der Dichterin einen literarischen Text in Form eines Briefes mit einem leuchtenden Aquarell über die Eröffnungsveranstaltung in Empfang: „… und nun ist es ein für alle Male für sämtliche Dichter und armen Hunde geregelt.“, lautete ihre Überschrift. „Lieber N., die Chose da in Winzigerode, wie ich den Ort jahrzehntelang nannte, also die dreitägige Eröffnung sog. Dichterstätte, gestaltete sich manierlicher als ich gedacht hab ... wo gerade Schülerinnen in einer Art gestischen Theaters Gedichte uffgeführt haben. Mit a bisserl Licht und Schatten und Spiegelscherben. War sehr hübsch, ein heller gesprenkelter Tag … Bei der Heimwendung der Pferdenase seh ich das hübsche kleene Dorf im Abendgolde liegen.“

Sie erwähnte mit Freude, dass auch ein Hund im Haus anwesend war und das ihr Geburtshaus neu erblüht auf dem Berg stehe. Diesen Text veröffentlichten wir mit ihrem Einverständnis zweimal in unseren Publikationen und die Dichterin ließ ihn in dem Buch „Kommt der Schnee im Sturm geflogen“ bei der Deutschen Verlags-Anstalt München drucken. Sie trug ihn auch in der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt vor, als ihr der Ministerpräsident Dieter Althaus den Thüringer Verdienstorden verlieh.

Heidelore Kneffel war viele Jahre Vorsitzende des Fördervereins.