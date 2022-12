Die ersten Kunden nutzen Mietboxen im Reemtsma-Fabrikgebäude in Nordhausen

Nordhausen. Neues Projekt im ehemaligen Reemtsma-Fabrikgebäude ist gut angelaufen.

Die ersten drei Mietboxen im ehemaligen Reemtsma-Produktionsgebäude in der Straße der Genossenschaften in Nordhausen sind vermietet. Investor Eckehard Ficht aus Lahr im Schwarzwald plant in der ehemaligen Zigarettenfabrik unter dem Stichwort „Zeit.areal“ eine neue unternehmerische Nutzung. Das fängt bei den einfachen Mietboxen zwischen 25 und 50 Quadratmetern an, wo beispielsweise Möbel eingelagert werden können und hört bei Unternehmensansiedlungen beispielsweise im Bereich von Handel und Gewerbe auf.

Thomas Schneider von der Luchs-Destillerie in Nordhausen lädt zusammen mit Aushilfskraft Josy-Ann Freudrich gerade leere Flaschen in seiner knapp 50 Quadratmeter großen Mietbox ab. „Die Box nutzen wir als Außenlager für unser Leergut“, sagt Schneider. Er war im Mai der erste Mieter einer solchen Box. Die Idee sei sehr gut, da Lagerraum meistens knapp sei, meint der Unternehmer. Seit 2017 betreibt er in der Bochumer Straße seine kleine Destillerie mit Gin- und Likörprodukten, die er unter dem Namen „Der Luchs“ verkauft. Denn ein Teil seiner Erlöse kommt dem Harzer Luchsprojekt zugute.