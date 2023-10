Hannelore Müller und Alexander Moser vom Nordhäuser Verein für lebendiges Mittelalter freuen sich über ihre Vereinsecke in der Flohburg.

Die Flohburg in Nordhausen ermöglicht eine kleine Zeitreise: Lebendiges Mittelalter in der Vereinsecke

Nordhausen. Die Idee des Flohburg-Museums kommt in Nordhausen gut an. Alle paar Wochen darf sich ein Verein präsentieren. Jetzt ist der nächste Wechsel gelungen.

Der Nordhäuser Verein für lebendiges Mittelalter hat bis zum 13. November seine Insignien in der Vereinsecke des Flohburg-Museums ausgestellt, darunter auch eine Replik der heiligen Lanze. Die Mitglieder sind sehr aktiv, engagieren sich unter anderem für den Erhalt der Ebersburg bei Herrmannsacker. Sie holen das Mittelalter ebenso ins Hier und Jetzt, wenn sie in ihre Rollen der Königin Mathilde und des Königs Heinrich I. schlüpfen und so die Geschichte der Stadt Nordhausen lebendig werden lassen.