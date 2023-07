Die Frauen und Männer aus dem Kreis Nordhausen dominieren den Nordthüringer Laufcup

Nordhausen. Die Freizeitsportler aus dem Kreis Nordhausen blicken im Nordthüringer Volksbank-Laufcup auf eine starke Saison-Zwischenbilanz. Sie stellen 22 Spitzenreiter in den 33 Altersklassen.

Lauftraining kennt keine Sommerferien. Aber die Wettkämpfe machen sich rar. Auch in der Laufserie um den Nordthüringer Volksbank-Cup ist grad Sommerpause. Erst in 38 Tagen geht es weiter. Dann steht der Nordhäuser Citylauf auf dem Programm.

Sechs Etappen haben die Cup-Teilnehmer bisher gemeistert. Da lohnt sich schon ein Blick in die Zwischenbilanz. Zwei Fakten fallen sofort auf. Der Laufcup erfreut sich auch in diesem Jahr großer Beliebtheit. Und die Nordhäuser Freizeitsportler dominieren ihn.

In den Ranglisten der Altersklassen-Gesamtwertungen stehen bislang bereits 1686 Läufer – 681 weibliche und 1005 männliche. Unter den Teilnehmern sind immerhin 37, die bei allen sechs bisherigen Volksläufen an den Start gegangen sind.

Gäbe es eine Landkreis-Mannschaftswertung, wäre Nordhausen allen anderen weit voraus. 36 Spitzenreiter sind momentan in den 33 Altersklassen zu finden. Denn in drei Klassements (in der W U12, M U18 und M 35) stehen jeweils zwei punktgleiche Hobbyläufer ganz oben. Im Ranking der Landkreise dominiert Nordhausen eindrucksvoll mit 22 Spitzenreitern. Es folgen Kyffhäuser (fünf), Erfurt (drei), Eichsfeld und Harz (je zwei) sowie Sömmerda und Northeim (mit jeweils einem Tabellenführer).

Sechs Freizeitläufer stehen schon jetzt als Cup-Gesamtsieger ihrer AK fest, weil sie mit ihrer erzielten Punktzahl uneinholbar der Konkurrenz enteilt sind. Diese frühen Goldpokalgewinner sind Gabriele Adam (Nordhausen / W 60), Silvia Schäfer (Niedersachswerfen / W 50), Irene Dittmann (Birkenfelde / W 65), Christiane Wehling (Bad Frankenhausen / W 55), Julian Chour (Nordhausen / M U14) sowie Martin Rudolf (Erfurt / M 30).

In allen anderen Altersklassen geht es noch spannend zu. Bei den zum Teil sehr engen Punktabständen dürfte das Saisonfinale in mehreren Konkurrenzen dramatisch verlaufen. In die Cup-Endwertung kommen alle Läufer, die mindestens vier Rennen in ihren Ergebnislisten stehen haben. Die ersten drei jeder AK erhalten Pokale in Gold, Silber oder Bronze. Die Cup-Organisatoren Jörg Kurch und Peter Müller wollen ihre Sieger-Ehrung traditionell im November in der Nordhäuser Hauptfiliale der Nordthüringer Volksbank veranstalten.

Doch zuvor sind noch zwei Etappen. Wer am 3. September in Nordhausen beim Citylauf starten will, kann sich schon jetzt online (bei runtix.com) anmelden. Wer es lieber spontan und direkt mag, kann sich am Wettkampftag bis 30 Minuten vor dem Start auf dem Bahnhofsplatz in die Listen eintragen lassen. Vier Rennen (über 1,1 / 3,3, / 6,6 und 9,9 Kilometer) sind im Angebot. Auf allen Strecken werden Cup-Punkte vergeben.

Sein Saisonfinale erlebt der Cup traditionell beim Sondershäuser Stadtparklauf. Dieser geht am 21. Oktober über die Bühne. Vier Startschüsse ertönen im Schlosspark. Die beiden Hauptrennen sind zehn und fünf Kilometer lang.

Aller Voraussicht nach soll auch im Jahr 2024 wieder ein Nordthüringer Volksbank-Laufcup veranstaltet werden. Es wäre dann zum 14. Mal. Erneut könnte es über acht Etappen gehen. Denn das Team um Fabian Karnstedt, dem im April ein tolles Comeback mit dem Ellricher Stadtwaldlauf gelungen ist, will sich auch im kommenden Jahr an der Cupserie beteiligen.