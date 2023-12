Die Grünen sorgen sich um die Zukunft der Stadt: „Nordhausen darf nicht weiter schrumpfen“

Nordhausen Die Nordhäuser Grünen machen sich Gedanken zum umstrittenen Thema der Einwanderung. Sie sind der Meinung, dass Migration notwendig ist. Aber nicht um jeden Preis.

Hautnah habe er miterlebt, „wie Nordhausen-Ost aus dem Boden gestampft wurde“, sagt Rüdiger Neitzke, Fraktionschef der Grünen im Kreistag. „Seit 52 Jahren lebe ich in Nordhausen.“

Gut erinnern kann er sich ebenso an die Großbaustelle rund um das Krankenhaus. Auch die Erschließung der innerstädtischen Baulücken in der Rautenstraße und Kranichstraße habe er noch vor Augen.

„Nordhausen wuchs. 50.000 Einwohner war das Ziel, das nur knapp verfehlt wurde“, blickt Neitzke zurück. Dann kam das Jahr 1989. Plötzlich sank die Einwohnerzahl in Nordhausen. Es wurden ganze Wohnblöcke wieder abgerissen. In Ost, Nord, an der Darre und auch am jetzigen Standort der Feuerwache verschwanden diese. Wer wollte noch „in der Platte“ wohnen? Das Eigenheim war gefragt.

Und jetzt? Nordhausen ist kurz davor, unter die 40.000 Einwohner zu fallen. „Wollen wir das?“, schaut Neitzke auf die aktuelle Entwicklung. „Wir müssen uns der Frage stellen, was wir wollen. Es hilft nicht, lauthals zu verkünden, was wir nicht wollen. Wenn wir nicht wollen, dass die Stadt weiter schrumpft, muss uns auch klar sein, wo die Menschen herkommen sollen. Der direkte Vergleich von Geburtenrate und Sterberate verdeutlicht diesen negativen Trend.“

Pascal Leibbrandt, Studiendekan für regenerative Energietechnik an der Nordhäuser Hochschule, sagt: „Wollen wir, dass viele Studierende aus dem Ausland nicht nur zum Studieren nach Nordhausen kommen, sondern diesen Menschen auch eine Perspektive bieten, braucht es attraktiven Wohnraum.“ Pascal Leibbrandt spricht von „guten Erfahrungen der Hochschule bei der Integration in den Arbeitsmarkt“. Diese sollten für ganz Nordhausen genutzt werden.

„Solange es die Menschheit gibt, gibt es auch Migration“, betont Neitzke. Es sei völlig normal, dass sich Menschen auf den Weg machen. Eine Ursache sei Krieg. In Zukunft komme der Klimawandel als weitere Fluchtursache hinzu. „Wir sollten uns jetzt darauf einstellen und entsprechend vorbereiten“, fordert Neitzke. „Wenn wir die wichtigste Stadt im Norden Thüringens bleiben wollen, müssen wir wieder wachsen. Kontrolliert, vorausschauend geplant und nachhaltig.“ Neben neuen Wohnungen brauche es Schulen, Arbeitsplätze, medizinische Versorgung und vieles mehr. Platz sei in Nordhausen vorhanden.

Zur jüngsten Flüchtlingsdebatte meinen die Grünen: Eine Erstaufnahmeeinrichtung mit 500 Plätzen und einem dreimonatigen Kommen und Gehen sei für die Entwicklung der Stadt zu einem Oberzentrum „wenig hilfreich“. Die Grünen sprechen sich für eine „dezentrale Unterbringung mit Bleibeperspektive und begleitenden integrativen Projekten“ aus. Eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt könne auch in Nordhausen gelingen. Dafür gebe es zahlreiche positive Beispiele. Eine grundsätzlich ablehnende Haltung gegenüber Menschen aus anderen Ländern sei für eine Entwicklung der Stadt nicht förderlich, meinen die Grünen.

Auch sie wissen, dass Integration keine einfache Aufgabe ist. Aber: „Wenn wir nicht nur zusehen wollen, wie Nordhausen schrumpft und die Zukunft an uns vorbeizieht, müssen wir uns dem Thema der Einwanderung stellen“, so Neitzke.