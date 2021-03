Organisierte Verbrechen, blutige Gefechte und Waffenbesitz. Wohl niemand würde bei dieser Aufzählung an Heidelbeeren denken, sondern eher an die Mafia. Tatsächlich bringt man die kleinen blauen Beeren oder genauer gesagt die Sträucher, an denen sie wachsen, seit Kurzem mit dieser kriminellen Vereinigung in Verbindung.

Die Rede ist von der „Heidelbeer-Mafia“, die derzeit in den Wäldern unseres Nachbarbundeslandes Bayern ihr Unwesen treibt und das hübsche Pflanzengrün gleich transporterweise aus dem Wald entwendet. Es spricht nichts dagegen, das Kraut für den Eigenbedarf zu pflücken. Die alten Triebe abzuschneiden, ist sogar gut, damit die neuen Pflanzen besser nachwachsen können. Doch die Heidelbeer-Mafia hat gleich ganze Sträucher ausgegraben und diese mitgenommen.

Die Zweige sind nämlich gerade zu dieser Jahreszeit in frischen Sträußen oder Ostergestecken sehr begehrt und im Handel bündelweise zu bekommen.

Im Normalfall werden sie aber offiziell von Erntehelfern gepflückt, die auf die Bestände achten. Leider ist die Tatsache, dass einige Menschen den Hals nicht vollbekommen können, nicht neu.

Deshalb bleibt nur zu hoffen, dass die Strauch-Diebe bald gefasst werden, um zu verhindern, dass sie noch in anderen Wäldern die Sträucher plündern.