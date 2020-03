Die Jugend ist interessiert

Die Jugend von heute ist faul und träge. Sie ist nicht mehr belastbar und daddelt nur noch auf ihren Handys rum. Wer kennt sie nicht, diese Vorurteile, die gern bemüht werden, wenn es um unseren Nachwuchs geht.

Doch halt. Diese Vorurteile sind falsch. Zwei Termine der vergangenen Tage haben mich, zumindest größtenteils, vom Gegenteil überzeugt. Da ist zum einen die Ausbildungsmesse Forum Berufsstart in der Nordhäuser Wiedigsburghalle. Trotz der Unsicherheit, die das Corona-Virus mit sich bringt, haben sich sehr viele junge Leute auf den Weg gemacht, um sich über die vielfältigen Angebote der hiesigen Unternehmen zu informieren. Die meisten Aussteller berichten vom großen Interesse der jungen Menschen, was deren berufliche Zukunft betrifft. Das stimmt mich zuversichtlich, dass diese doch einmal über ihre Arbeit für meine Rente aufkommen werden.

Das zweite Beispiel ist anders gelagert. In Ellrich gibt es ein Jugendzentrum, das gut von den Jugendlichen genutzt wird. Zur Ideenwerkstatt am Samstag haben sich diese Gedanken zur Zukunft ihrer Freizeitstätte, aber auch ihrer Stadt gemacht. Das zeigt: Wenn man ihr Interesse weckt, sind die Jugendlichen sehr wohl an ihrem Umfeld und ihrer Zukunft interessiert.