Die kleinen Freuden

Annabell Küster sieht auch im Nebel das Schöne.

Der Herbst ist eine schöne Jahreszeit. Besonders wenn sich die Sonnenstrahlen im bunten Laub verfangen. Allerdings kann es auch sehr hässlich werden. Nebel ist zum Beispiel für mich als Autofahrerin gar nicht mehr so mysteriös und toll wie früher.

Auf der Autobahn sieht man abends sowieso schlecht. Dank Nebel hat man ringsherum nur graue Wand. Wo ist die Straße? Kommt da eine Kurve? Für mich war es die anstrengendste Heimfahrt bisher. „Aber morgen wird es schöner“, dachte ich.

TA-Newsletter für die Region Nordhausen Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Pustekuchen. Der gesamte Tag hat sich im Nebel verloren. Eine kurze Runde zu Fuß in der weißen Suppe hat mir auch gezeigt, wie kalt die feuchte Luft ist. Da geht man besonders schnell, um wieder ins Warme zu gelangen. Doch dann sieht man ein Anzeichen des schönen Herbstes und bleibt stehen: goldene Ahornblätter auf dem Boden, so groß wie mein Kopf.

Ich muss sofort an die Kollegin denken, die neulich freudestrahlend in einen Laubhaufen langte und Blätter in die Luft warf. Es sind die kleinen Dinge, die den Tag erhellen. Ich habe eins der riesigen Blätter aufgehoben.

Beim nächsten Treffen mit der Kollegin bringe ich es ihr mit. Denn auch kleine Dinge zu übergeben, kann viel Freude bereiten. Nicht nur dem Beschenkten, sondern auch dem Schenker.