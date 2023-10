Die kommenden Nächte werden in Nordhausen etwas lauter: Verkehrsbetriebe putzen ihre Gleise

Damit die Straßenbahn problemlos ihren Fahrplan einhalten kann, müssen die Gleise regelmäßig gereinigt werden. In dieser Woche ist es wieder so weit.

Nordhausen. Nordhausen lässt die Gleise der Straßenbahn reinigen. Verkehrsbetriebe erklären, warum die Arbeiten nur nachts möglich sind.

Bevor der Winter kommt, werden die Gleise der Nordhäuser Straßenbahn noch mal geputzt. „Die Weichen und Stellvorrichtungen der Straßenbahn müssen regelmäßig gewartet werden“, erklärt Stefan Länger, Betriebsleiter für den Straßenbahnverkehr bei den Nordhäuser Verkehrsbetrieben.

Nun sei es wieder so weit. An diesem Montag begannen die Arbeiten in der Stadt. „Um den Bahnbetrieb nicht zu stören, werden die Arbeiten in den Nachtstunden durchgeführt“, betont Stefan Länger. Die Reinigung findet voraussichtlich bis zum Freitag, dem 27. Oktober, statt.

Da diese Reinigungs- und Wartungsarbeiten nicht ganz geräuschlos vonstattengehen, bitten die Verkehrsbetriebe alle betroffenen Anwohner um Verständnis.