Die krummen Jubiläen

Jens Feuerriegel über ein Jahr der seltsamen Feste.

2022 ist das Jahr der seltsamen Jubiläumsfeste. 800 plus 1 in Rodishain. 100 plus 2 in Werther. Um nur mal zwei Beispiele stellvertretend zu nennen. Wir Zeitzeugen kennen die Hintergründe. Aber wenn nachfolgende Generationen auf uns schauen, besteht die Gefahr, dass die künftigen Südharzer unsere krummen Fest-Anlässe ohne Corona-Kontext wahrnehmen. Dann halten die uns entweder für feierwütig oder für sonderbar.

2022 wird wohl ein Rekordjahr werden. Schon jetzt haben wir das Gefühl: Es wird so viel gefeiert wie noch nie. Zu den Dorf- und Vereinsfesten, die jedes Jahr auf dem Programm stehen, gesellen sich die wahren Jubiläen und zudem die Bugwelle mit all den während der Pandemie verschobenen Festen. Uns allen droht ein Überangebot. Die Feiernden können es verschmerzen, die Brummschädel kommen zur Ruhe. Aber den Veranstaltern droht eine ganz andere Katerstimmung, wenn sie sich gegenseitig die Gäste wegnehmen oder den Grad der Sättigung ihres Publikums nicht einkalkuliert haben. Folgt dem Nach-Corona-Rausch dann der große Katzenjammer?