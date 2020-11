Für eine letzte Ruhestätte gibt es inzwischen zahlreiche Optionen. Eine immer beliebtere Variante ist die Bestattung in einem Friedwald am Fuße eines Baumes mitten in der Natur. Auch östlich des Landkreises Nordhausen gibt es einen Friedwald – in Wettelrode, einem Ortsteil von Sangerhausen.

Jeder Friedwald-Standort ist ein nach öffentlichem Recht genehmigter Friedhof im Wald. Der Friedwald bei Sangerhausen wurde im Jahre 2013 eröffnet und ist 32 Hektar groß. 370 Beisetzungen gab es bislang. 1300 Menschen haben sich bereits entschieden, hier ihre letzte Ruhestätte zu finden. Aus Thüringen kommen etwa 15 bis 20 Prozent dieser Personen. Peggy Rumpf aus Bad Frankenhausen gehört zu denjenigen, die hier einen Platz für einen verstorbenen Angehörigen gefunden haben. Im September dieses Jahres hat sie ihren Vater im Friedwald beisetzen lassen. „Es war eine sehr schöne Beerdigung. Das Team vom Friedwald hatte alles sehr gut organisiert“, sagt sie und ergänzt: „Eigentlich haben mein Mann und ich immer über eine Seebestattung für uns nachgedacht. Nun aber überlegen wir, ob wir nicht auch für uns einen Platz im Friedwald suchen.“ Grabschmuck wäre Eingriffin das empfindliche Ökosystem In der Regel bietet der zuständige Friedwaldförster Nico Michael alle 14 Tage samstags eine Führung an. Aufgrund der Corona-Pandemie sind sie allerdings aktuell abgesagt. Derzeit finden Unterhaltungsmaßnahmen im Friedwald statt. Dies sei, so Michael, auch wichtig, um die Sicherheit der Besucher gewährleisten zu können. Wichtig ist dem Friedwaldförster zu erklären, dass in einem Friedwald kein Grabschmuck niedergelegt werden darf. Dies sei nicht erwünscht, weil es sich um einen Eingriff ins Ökosystem Wald handle. Der Grabschmuck müsse dann durch die Angehörigen oder gegen Gebühr durch den Förster beseitigt werden. Auf Informationstafeln wird darauf ausdrücklich hingewiesen, außerdem steht es in den Bestattungsverträgen. Dennoch komme es immer wieder vor, dass Angehörige Grabschmuck oder Blumen an der Ruhestätte des Verstorbenen niederlegen. Peggy Rumpf aus Bad Frankenhausen besucht das Grab ihres Vaters im Sangerhäuser Friedwald. Foto: Wilhelm Slodczyk Pro Hektar Friedwald werden durchschnittlich 80 Bestattungsbäume ausgewiesen. „Bei 75 Prozent davon handelt es sich um Bäume, an denen das Anrecht für den gesamten Baum für bis zu 99 Jahre ab Eröffnung des Waldes erworben wird“, erklärt Pressesprecherin Sarah Tabola. Die Beisetzung der Asche der Verstorbenen erfolgt in biologisch abbaubaren Urnen. Die Beisetzungsgestaltung kann frei mit dem Organisationsteam des jeweiligen Friedwaldes besprochen werden. Insgesamt gibt es 74 Friedwald-Standorte in Deutschland. In Sachsen-Anhalt existiert neben dem Friedwald in Sangerhausen-Wettelrode auch noch einer bei Freyburg (Unstrut). Für die Südharzer ist zudem der Friedwald bei Bad Sachsa in Reichweite.