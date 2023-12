Die Liebe zur Kunst: 62 Gemälde zieren Nordhäuser Galerie

Nordhausen Die neue Ausstellung in Nordhausen ist vielfältig. Was die verschiedenen Künstler eint, wo und bis wann die Ausstellung zu sehen ist.

Sie vereint die Liebe zur Kunst. Und diese stellen die acht Künstler des Kunstkreises Meyenburg aktuell in der Galerie der Kreissparkasse am Nordhäuser Kornmarkt aus. Unter dem Titel „Bild gewordene Erinnerungen“ werden so insgesamt 62 Werke von Heidrun Biernat, Simone Hannemann, Ulrike Heise, Ronald Grüneberg, Ursula Möller, Ulrike Schmidt, Helmut Voigt und Silvia Zinke präsentiert. Darunter sind nicht nur Landschaftsgemälde, auch Stillleben, Porträts und Naturstudien zieren die Räumlichkeiten. Kunstinteressiert können die Ausstellung werktags von 8 bis 18 Uhr in der Kreissparkasse noch bis zum 16. Februar 2024 besichtigen.