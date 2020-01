Die Nordhäuser SPD will fürs Klima kämpfen

Die alten werden die neuen sein. So lässt sich das Stadtratsjahr 2020 aus Sicht der Nordhäuser SPD thematisch definieren. Denn wie der der Vorstand der sechsköpfigen Fraktion am Dienstag in einem Pressegespräch betonte, werde man die voriges Jahr im Wahlprogramm angestoßenen Schwerpunkte Verkehr, Wohnen, Familie und öffentliche Liegenschaften intensiv weiter verfolgen.

So will die SPD weiter auf die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für eine Verlängerung der Straßenbahnlinie 2 mit Anbindung an die Schmalspurbahnen pochen, erklärte Andreas Wieninger. Es brauche ein umweltorientierte Verkehrsstrategie, pflichtete ihm Barbara Rinke bei. Zuletzt war dieser Antrag gescheitert, auch weil das Rathaus auf eine Verkehrsstudie verwies, die derzeit alle Verkehrsarten einschließlich Tram untersucht. Doch das geht der SPD nicht weit genug. Das Klima-Paket sei gerade im Bund beschlossen und biete Fördermöglichkeiten, die es schnell zu nutzen gelte, fordern beide und plädieren zeitgleich für eine Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes.

„Wohin mit all den Autos, wenn der Platz voll ist?“

In der aktuellen Verkehrsdebatte und bei einer möglichen Entwicklung des Blasiikirchplatzes müsse man zudem das Parkraummanagement neu denken, mahnt die Ex-Oberbürgermeisterin. „Wohin mit all den Autos, wenn der Platz voll ist?“, fragt sie.

Als „dringlich und heikel“ empfinden die Sozialdemokraten um Fraktionschef Hans-Georg Müller auch eine Grundstückverwertungskonzeption. Zuletzt hatte sich der Stadtrat 1997 mit diesem Thema befasst. In einer finanziell guten Phase wie der aktuellen, so Müller, veräußere die Stadt nun jedoch Tafelsilber wie das Waisenhaus, den Lindenhof und das Thomas-Mann-Haus. Er fordert daher ein Konzept, in dem klar geregelt ist, was an Gebäuden und Grundstücken abgestoßen wird und was man strategisch erwerben will. „Für das Vereinshaus in der Stolberger Straße braucht es beispielsweise Ersatz in Form eines Neubaus oder eines Neuerwerbs für Vereine und Senioren“, meint Müller, dem es oft an genauen Informationen zu solchen Vorgängen aus der Verwaltung fehlt.

Günstiger Wohnraum überall in der Stadt

Aus seiner Sicht ist das Klima zwischen Verwaltung und Fraktionen überhaupt kühler geworden. So hatte die Stadt nicht einmal den Ältestenrat einberufen, um sich mit den Fraktionschefs über Ideen auszutauschen. „Wir haben das Gefühl zu stören, werden aber noch kämpferischer werden müssen“, meint Müller daher.

In puncto Wohnbau möchte seine Fraktion günstigen Wohnraum für weniger vermögende Nordhäuser über die gesamte Stadt verteilt sehen. Es dürfe keine Segregation geben, die sozialen Wohnraum nur nach Salza und Nordhausen-Ost verschiebt. In der Pflicht zur Steuerung sieht die SPD dabei die Wohnungsbaugesellschaft, die in jedem Stadtteil günstige Wohnungen zur Verfügung haben müsse.