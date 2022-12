Die Nordmanntanne ist bei Südharzern der Renner

Uwe Rüssmann vom Forstbetrieb Schauerte aus dem Sauerland verkauft bis zum 23. Dezember an der Straßenbahnwendeschleife in der Nordhäuser Parkallee wieder Weihnachtsbäume.

Südharz. Der Weihnachtsbaumverkauf in der Region hat begonnen. Die Preise bleiben weitestgehend stabil.

Weihnachten rückt näher. Wer für das Fest einen Weihnachtsbaum sucht, hat im Landkreis die Qual der Wahl. Neben Gärtnereien, Baumschulen und Baumärkten bieten auch mehrere Händler im Stadtgebiet Bäume an.

Einer von ihnen ist der Forstbetrieb Josef Schauerte aus dem Sauerland. Seit mehr als 20 Jahren verkaufen Mitarbeiter des Familienbetriebs an mehreren Standorten in Nordhausen Weihnachtsbäume. In diesem Jahr sind die Verkaufsstellen des Forstbetriebs am Bebelplatz, bei Brauer-Reisen und bei Poco-Domäne zu finden. Seit dem 3. Dezember hat zudem die Verkaufsstelle an der Straßenbahnwendeschleife in der Nordhäuser Parkallee geöffnet. Dort schaut am Sonntag, dem 11. Dezember, ab 13 Uhr auch der Nikolaus vorbei. Bis zum 23. Dezember können sich die Kunden hier von Montag bis Samstag, von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr, sowie sonntags von 11 bis 16 Uhr auf die Suche nach ihrem Baum begeben.

Die Bäume werden auf Wunsch nach Hause geliefert

Im Angebot sind Nordmanntannen, Nobilistannen und Fichten ab einer Größe von einem Meter. „Auf Wunsch können wir auch kleinere Bäume anbieten“, sagt Mitarbeiter Uwe Rüssmann. Besonders beliebt als Weihnachtsbaum sei die Nordmanntanne. „Die ist der Renner. Das liegt unter anderem an der Haltbarkeit“, sagt er. Anders als im letzten Jahr müssen Kunden für einen Baum vom Forstbetrieb Josef Schauerte etwas mehr bezahlen. „Ein Meter Nordmanntanne kostet einen Euro mehr“, führt Rüssmann aus. Er begründet den Preis mit den allgemein gestiegenen Kosten.

Auch Christian August von der gleichnamigen Baumschule in Ellrich nimmt für seine Bäume in diesem Jahr einen Euro mehr. Kunden können bei ihm in der Wernaer Straße seit dem ersten Advent Blaufichten und Nordmanntannen ab einem Meter aufwärts bekommen.

Die Preise bewegen sich zwischen 16 und 20 Euro. Bis Heilig Abend werden Bäume verkauft. Die Baumschule hat Montag bis Freitag regulär von 9.30 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr und samstags von 9.30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. „Wir bieten auch einen Lieferservice in Ellrich und dem Umkreis an“, betont Christian August.

Bei manchen Anbietern bleiben die Preise gleich

Diesen Service bietet auch Judith Srocke von „KulturFloral“ in Bleicherode. Bei ihr gibt es Nordmanntannen ab 18 Euro sowie Fichten ab 12 Euro zu kaufen. Angehoben hat sie die Preise nicht. „Sie sind so wie immer geblieben. Ich muss ja nicht etwas erhöhen, wo es nicht notwendig ist“, findet die Unternehmerin. Bei ihr kann die Kundschaft Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr vorbeischauen. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist zudem wegen des Wintermarkts bis 20 Uhr geöffnet.

Beim Gartenbaubetrieb Alexander Müller in Wipperdorf sind die Preise für Nordmanntannen, Blaufichten und Fichten ebenfalls stabil geblieben. Hier bezahlen Kunden für den Meter zwischen 15 und 25 Euro. Angeboten werden hier Bäume mit einer Größe bis zu vier Metern.

Der Betrieb bietet ebenfalls einen Lieferservice an und hält noch einen weiteren Höhepunkt bereit. „Sonntags kann sich bei uns selber ein Baum geschlagen werden“, sagt Ronald Müller. Das sei in der Zeit von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr möglich.