Die Polizei von Nordhausen hat dreimal den richtigen Riecher

Nordhausen Drei Männer mit Alkohol oder Drogen im Blut sind am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag auf den Straßen im Kreis Nordhausen unterwegs. Die Polizei zieht sie aus dem Verkehr.

Die Polizisten hatten den richtigen Riecher, als sie am Sonnabend gegen 19.45 Uhr in der Töpferstraße in Nordhausen einen Pkw stoppten. Während der Kontrolle erhärtete sich ihr Verdacht. Der 33-jährige Autofahrer hatte allem Anschein nach berauschende Mittel konsumiert. Die Beamten führten einen Drogenvortest durch. Der verlief positiv. Der Mann musste daraufhin zur Blutprobe in das Südharz-Klinikum.

Auch am Sonntag endete eine Verkehrskontrolle in Nordhausen mit einer Blutentnahme. Gegen 1.40 Uhr stoppte die Polizei auf dem Taschenberg einen 32-Jährigen, der mit dem Moped unterwegs war. Hier verlief der Drogenvortest ebenso positiv. Der Mann musste zur Entnahme einer Blutprobe.

In Bleicherode zog die Polizei ebenfalls einen Autofahrer aus dem Verkehr. Die Beamten kontrollierten ihn am Samstag gegen 22.20 Uhr in der Bahnhofstraße. Dabei nahmen sie den Alkoholgeruch wahr. Deshalb kam es zu einem Atemalkoholtest. Dieser ergab beim 41-jährigen Autofahrer einen Wert von 1,40 Promille. Damit endete seine Fahrt. Er musste zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und stellte den Führerschein sicher.