Am 25. April haben die Wertherschen die Qual der Wahl. Für die Nachfolge von Bürgermeister Hans-Jürgen Weidt haben nicht weniger als vier Kandidaten ihre Bewerbung eingereicht. Neben Manfred Handke, Gerold Reinhardt (beide parteilos) und Beanke Juch (CDU) wirft auch Eric Benkenstein von der Bürgerinitiative Offenes Helmetal seinen Hut in den Ring.

Selten war eine Bürgermeisterwahl so spannend und der Ausgang so offen wie jetzt in Werther. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird sich kein Kandidat im ersten Wahlgang durchsetzen können, so dass die Entscheidung wohl in einer Stichwahl zwei Wochen später fallen wird. Dass vier Kandidaten zur Wahl stehen, ist ein gutes Zeichen für die Demokratie und eine Absage an die Politikverdrossenheit, die zuletzt immer mehr um sich gegriffen hat. So unterscheiden die Menschen am Ende doch zwischen der „großen“ Politik in Berlin, deren Entscheidungen gerade in Pandemiezeiten sehr kritisch gesehen werden, und der Arbeit vor Ort in der Gemeinde, wo ganz andere Probleme eine Rolle spielen.

Dass sich so viele Kandidaten gefunden haben, ist beileibe keine Selbstverständlichkeit. So hat es auch schon Bürgermeisterwahlen gegeben, für die sich kein Kandidat gefunden hat. Gut, dass es in Werther anders ist.