Die Rückkehr einer Stunde

Jens Feuerriegel ist Redakteur in Nordhausen.

Redakteur Jens Feuerriegel erlebt den frühen Sonntagmorgen in der leeren Stadt und wagt die Behauptung: Nordhausen ist am schönsten, wenn die meisten Bewohner noch schlafen.

Sie ist wieder da. Diese eine Stunde, die uns im März geklaut worden ist. Mein Biorhythmus nimmt Sonntagfrüh keine Notiz davon. Die verlängerte Nacht bringt mir keinen Schlaf-Zuwachs. Ich bin wach. Und die Funk-Uhr sagt mir: Es ist eine Stunde vor meiner sonst üblichen Aufsteh- und Frühstückszeit.

Als Mittfünfziger verwende ich gewonnene Zeit gern für die Fitness. Also schnüre ich mir die Laufschuhe. Die beste Zeit, durch Nordhausen zu joggen, ist am frühen Sonntag. Nur wenige Menschen sind unterwegs. Zu den Seltenen zählen überwiegend Gassigeher oder andere Freizeitläufer. Auch rollende Autos sind eine Rarität. Herrlich!

Die Stadt ist am schönsten, wenn die meisten Bewohner noch schlafen. Nach einer Stunde habe ich elf Kilometer in den Beinen. Ich bewege mich im Rahmen meiner Möglichkeiten und fühle mich wohl dabei. Der Sonntag hat nur einen Makel: Nach dem Frühstück wartet die Arbeit in der Redaktion.

Dann sitze ich vor dem Computer, schreibe meine Geschichten für die Montagausgabe und überlege mir, ob ich irgendein Thema für diese Guten-Morgen-Kolumne habe.