Die schönste Berufsschule von Nordhausen ist seit 33 Jahren eine sprudelnde Quelle guter Fachkräfte

Geschäftsführerin Uta Triebel (links) und Schulleiterin Sonka Trump hoffen auf großes Interesse an ihrem Tag der offenen Tür in der Pro-Vita-Akademie.

Nordhausen. Die Pro-Vita-Akademie in Nordhausen lockt zu ihrem Tag der offenen Tür mit einem vielversprechenden Programm. Spannende Fragen finden Antworten. Und die Hilfe bei der Berufswahl ist der positivste Nebeneffekt.

Sie zählt zu den schönsten Schulen im Landkreis – die Pro-Vita-Akademie in Nordhausen. Schon der Blick von außen auf die Villa in der Geschwister-Scholl-Straße ist vielversprechend. Wer einmal hinter diese schmucke Kulisse schauen will, hat am Sonnabend, 25. November, die Gelegenheit. Die Berufsschule öffnet von 9 bis 12 Uhr ihre Türen.

Die Akademie verspricht „eine Erlebnistour durch ihre Ausbildungsmöglichkeiten“. Locken will sie vor allem die Schüler der neunten und zehnten Klassen, die noch vor ihrer Berufswahl stehen. Ebenso willkommen sind aber auch alle, „die Interesse an einer Umschulung haben und sich auf dem Arbeitsmarkt neu orientieren möchten“.

Schon der Schauwert ist hoch. Ob im Schulgebäude mit all den Räumen oder im Garten. Ausführlich können sich die Besucher über alle acht Ausbildungsberufe der Akademie informieren. Von der Physiotherapie über die Pflege bis zur Sozialpädagogik. Schulleiterin Sonka Trump blickt voller Vorfreude dem Samstag entgegen.

Alle beteiligten Schüler und Lehrkräfte haben sich „Gedanken gemacht, kreative Ideen entwickelt und ein sowohl interessantes als auch aktionsreiches Programm auf die Beine gestellt“, lobt sie.

Die Besucher können eine digitale Pflegepuppe kennenlernen oder einen Hygiene-Check mit Schwarzlicht erleben. Künftige Physiotherapeuten und Masseure zeigen, wie man den Rücken auf einem Gymnastikball trainieren kann, was Gummibänder alles drauf haben oder was das Tapen mit Klebestreifen wirklich bringen kann. Wer sich schon immer gefragt hat, ob das Schröpfglas nur Hokuspokus ist, kann ebenfalls hier eine Antwort finden. Kunstprojekte, Klanggeschichten und Bastelangebote sind weitere der zahlreichen Stationen, die auf Gäste warten.

Abseits des Programms sind mehrere Räume, um zu allen Fragen der Ausbildung und der Akademie ins Gespräch zu kommen.

Seit 33 Jahren besteht die „Pro Vita“ als staatlich anerkannte Berufsschule in Nordhausen. Gegenwärtig unterrichtet sie 450 Auszubildende. Seit ihrer Gründung verfolgt die Akademie das Ziel, aus jungen Menschen gute Fachkräfte zu machen. Die Pädagogen vermitteln nicht nur die notwendigen Lehrstoffe, sondern auch Werte wie Hilfsbereitschaft und Mitgefühl.

Die Akademie verfügt über 33 feste Mitarbeiter. Das Personal ist ihr größter Schatz. Sonka Trump sagt es so: „Alles, was wir erreichen wollen, können wir nur umsetzen, wenn wir ein Team haben, das dahinter steht – und das haben wir.“