Die Skeptiker rocken das Nordhäuser Jugendclubhaus

Im Rahmen ihrer Tour „Alles auf Anfang“ machen die Musiker der Band „Die Skeptiker“ am Samstag, 1. April, ab 20 Uhr im Nordhäuser Jugendclubhaus Station. Karten für das Konzert können im Vorverkauf vor Ort in Nordhausen im Geschäft Mos Fashion Lounge in der Rautenstraße 12 sowie online bei Eventim erworben werden.

Die Band „Die Skeptiker“ wurde 1986 in Ost-Berlin gegründet. Die Musiker spielen energetischen, elektrisierenden und euphorisierenden Punkrock mit klugen deutschen Texten, heißt es in der Konzertankündigung des Jugendclubhauses. Konstante und einzig verbliebener Skeptiker der Gründungsformation sei der Sänger und Texter Eugen Balanskat. Über Mitgliederwechsel und eine Bandpause von 2000 bis 2006, Alben und Touren, Fährnisse des Lebens und gesellschaftlichen Wandel hinweg stünde eines fest: Die Band und ihr Sänger haben von ihrer emotionalen Wucht nichts verloren.

Das „Geburtstagsalbum“ feiere live die alten wie neuen Lieder von den ersten Aufnahmen bis zum letzten Album ab. Die Klassiker der frühen Tage seien frisch und gültig, die neuen Werke knüpfen nahtlos daran an. Zu hören sei Eugen mit kraftvollem jugendlichen Zorn.