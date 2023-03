Die Stadt Ellrich sucht noch drei Schöffen

In den nächsten 15 Jahren gehen knapp 12.000 Richter in den Ruhestand. Derzeit werden vor allem Schöffen gesucht.

Ellrich. Auch die Schiedsstelle bei der Stadt Ellrich ist neu zu besetzen. Neue Amtszeit beginnt 2024.

Die Amtszeit der derzeit tätigen Schöffen endet am 31. Dezember 2023. Deshalb muss im ersten Halbjahr 2023 die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 erfolgen.

„Zwei Schöffen haben wir schon gefunden, insgesamt benötigen wir fünf der ehrenamtlichen Richter“, sagt Ellrichs Bürgermeister Henry Pasenow (CDU). Und auch die Schiedsstelle am Ellricher Rathaus ist neu zu besetzen. Wer Interesse an dieser Tätigkeit hat, sollte sich bei der Stadtverwaltung in Ellrich melden.

Schöffen wirken als ehrenamtliche Richter in Strafverfahren gegen Erwachsene und in Jugendstrafverfahren. Juristische Kenntnisse sind für das Schöffenamt nicht notwendig. Bewerben kann sich jeder deutsche Staatsbürger, der mindestens 25 Jahre und höchstens 69 Jahre alt ist. Vom Amt ausgeschlossen sind Personen, die zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurden oder gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat läuft.

Interessenten für das Schöffenamt können sich bis 2. Mai beim Hauptamt der Stadt Ellrich unter dem Stichpunkt Schöffenwahl, Salzstraße 8, in Ellrich bewerben.