Die Stadt Nordhausen erhält ihren 40. Stolperstein

Nordhausen. Künstler Gunter Demnig setzt seine Aktion fort und erinnert an die Schicksale von Simon Weiß und Amanda Meyer.

Weitere Stolpersteine, die an das Schicksal jüdischer Stadtbewohner erinnern sollen, werden am Montag, 30. August, in Nordhausen verlegt. Der Auftakt an dem Tag ist um 15 Uhr in Salza in der Schmalen Gasse (an der Hauptstraße) geplant. Dort, vor dem Wohnhaus mit der Nummer 8, soll ein Stein an Simon Weiß erinnern. Mitglieder des Salzaer Heimatvereins wollen diese Verlegung begleiten. Danach folgt um 15.45 Uhr ein zweiter Stolperstein – in der Jahnstraße 47 für Amanda Meyer. An dieser Stelle will Andrea Lissner-Espe, Großnichte von Amanda Meyer, als Patin des Gedenksteins der Zeremonie beiwohnen.

Das ist zugleich der 40. Stolperstein im Nordhäuser Stadtgebiet. Seit 1992 verlegt der Künstler Gunter Demnig diese Steine als ein Kunst-Denkmal. Es ist inzwischen mit mehr als 75.000 Steinen in 26 Ländern Europas das größte dezentrale Mahnmal der Welt. An den letzten, selbst gewählten Wohnorten verfolgter und ermordeter Opfer des Nationalsozialismus wird ein Betonwürfel mit einer Messingtafel in das Pflaster eingelassen, auf der die Namen und Lebensdaten von Hand eingeschlagen sind. Mit den Steinen soll am Ausgangspunkt von Vertreibung und Vernichtung die Erinnerung an die Menschen lebendig werden, die unter dem Regime leiden mussten: vor allem die jüdischen Bürger.