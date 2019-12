Die Südharzer Aufsteiger des Jahres

Noch vor einem Jahr war er vielen als Nordhäuser DJ ein Begriff, für den Fußballverein Wacker Nordhausen arbeitete er als Pressesprecher. Dann kam 2019, das Jahr der Kommunalwahlen und jenes, in dem der Kreissportbund (KSB) einen neuen Geschäftsführer suchte: Patrick Börsch spült es für die SPD in den Nordhäuser Stadtrat und in den Kreistag, für den KSB wird er zum 1. Januar 2020 seine neue Stelle antreten – zunächst als Geschäftsstellenleiter, da die Wahl durch die Mitgliederversammlung noch aussteht.

Börsch ist einer von einem reichlichen Dutzend Südharzer, die als Aufsteiger dieses Jahres gelten können: Frauen und Männer, die Verantwortung nicht scheuen, die mit ihren Ideen den Landkreis nach vorn bringen, die Höchstleistungen vollbrachten.

Zu Letzteren gehört der gebürtige Nordhäuser Hagen Walter. Im japanischen Okinawa kämpft er sich im August wie schon in den beiden Vorjahren mit der Sai-Gabel, einem Metalldreizack, bis an die Spitze, verteidigt seinen Weltmeistertitel.

Bereits Anfang März schreibt Paul Krenz Nordhäuser Sportgeschichte: Erstmals ist der Bob-Anschieber aus Heringen überhaupt bei einer Weltmeisterschaft dabei – und schon holt er im Zweier mit seinem Piloten Nico Walther Bronze –, das hat vor ihm noch kein Wintersportler aus dem Kreis geschafft.

Keine Scheu vor großen Nummern – wohl auch Marco Oberbüchler ist diese Eigenschaft eigen. Und tatsächlich: Dem jungen Modegeschäftsinhaber gelingt es, Max Giesinger in seine Heimatstadt Nordhausen zu holen. Dessen Konzert im Juli begeistert mehrere Tausend Leute im Gehege. Mehr noch: Dank Oberbüchler wird Tim Bendzko am 27. Juni 2020 folgen.

In kultureller Hinsicht dürfte in diesem Jahr in Heringen das entscheidende Zeichen gesetzt worden sein: Im Schloss eröffnet im Mai die neue archäologische Dauerausstellung von überregionalem Rang. Mirjana Culibrk ist der Kopf dahinter, eine junge Museologin und Archäologin, die erst im Sommer 2018 aus Karlsruhe gekommen war.

Zu den ersten Ausstellungsbesuchern zählt Birgit Keller (Linke), frühere Landrätin und im Frühjahr Thüringens Bau- und Infrastrukturministerin. Was sie mit Culibrk eint, ist nicht nur die zierliche Figur – auch für Birgit Keller ging es auf der Karriereleiter 2019 eine Stufe nach oben: Nach der Landtagswahl im Oktober wählt das Parlament sie mit 52 Ja- und 28-Nein-Stimmen bei zehn Enthaltungen zu seiner neuen Präsidentin – es ist eine Premiere für einen Politiker der Linken deutschlandweit.

Im Südharz hatte Keller das Direktmandat gegen Carolin Gerbothe (CDU) gewonnen – so wie Katja Mitteldorf in Nordhausen gegen Steffen Iffland erfolgreich war. Die Südharzer Christdemokraten müssen sich neu finden – und wählen im Dezember mit Henry Pasenow einen Mann an ihre Spitze, der zwar politisch relativ selten in Erscheinung trat, in Ellrich jedoch 2018 die Bürgermeisterwahl gegen Amtsinhaber Matthias Ehrhold gewonnen hat.

Weniger überraschend der Wahlsieg von Frank Rostek in Bleicherode, dessen Deutlichkeit allerdings schon: 96 Prozent aller Stimmen kann er in der Januar 2019 gegründeten Landgemeinde auf sich vereinen. Die umfasst 14 Orte und ist damit so groß wie keine andere in Thüringen – entsprechend gewachsen ist Rosteks Einfluss.

Zwei gewichtige politische Mandate kann Jörg Prophet im Mai erringen: Für die AfD zieht der zuvor politisch nicht aktive Nordhäuser Unternehmer sowohl bei den Kreistags- als auch bei den Nordhäuser Stadtratswahlen so viele Stimmen wie kein anderer, wird in beiden Gremien Fraktionschef.

Jenseits des Politischen machen andere von sich reden: Steffen Riechelmann wird nach zwölf Dienstjahren im Eichsfeld im August neuer Nordhäuser Dompfarrer, der alle rund 3800 Katholiken im Landkreis zu betreuen hat.

Einen Wechsel gibt es auch an der Spitze des Südharzer Feuerwehrwesens: Daniel Kunze beerbt mit Jahresbeginn Wilfried Ittershagen als neuer Kreisbrandinspektor. Ein Studium und eine Ausbildung im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst sowie zwei Jahre als Brandoberinspektor gingen dieser Berufung voraus. Wobei Kunze der Kontakt zur Basis wichtig ist: In der Bleicheröder Wehr tut er ehrenamtlich Dienst.

Ähnlich jung ist Daniel Koppe: ein Nordhäuser, der vom Erfolg seiner Manufaktur für Designermöbel aus Altholz namens „DK Möbelschmiede“ selbst überrascht ist. Im Spätherbst öffnet er in der Altstadt einen viel beachteten Laden, einige Monate zuvor gelang es ihm, von RTL einen Auftrag zu bekommen.

Geschmack beweist 2019 auch Axel Heck: Sein im August eröffneter „Fürstenhof“ im Stil der Goldenen Zwanziger markiert den jahrelang ersehnten Qualitätssprung in Nordhausens Hotellandschaft, findet denn auch über die Region hinaus schnell Beachtung.

In der Wirtschaft lassen im Herbst zwei Personalien aufhorchen: In Nordhausens größtem Industrieunternehmen Schachtbau gelingt der Generationswechsel in der Führungsetage, treten neben Michael Seifert in der Geschäftsführung die beiden jungen Männer André Ponndorf und Thomas Stäter, Letzterer der Sohn des langjährigen Chefs Jürgen Stäter, an.

Als Self-Made-Mann produziert sich Sebastian Kupfer seit Längerem. 2019 macht Intrasol, dessen Geschäftsführer er ist, mit dem Spatenstich für einen Ladepark für Elektroautos aufmerksam, den es in seiner Art in Europa kein zweites Mal gibt, der Blaupause für rund 200 Projekte bundesweit werden soll.

In Sachen Gipsrecycling ließ die Nordhäuser Hochschule viele Hoffnungen wachsen: Ein Team um Ariane Ruff, die an der Hochschule eine Professur für Urbane Ressourcen innehat, hat dieses Jahr seine Arbeit am neuen, vom Land mit 6,5 Millionen Euro geförderten Thüringer Innovationszentrum für Wertstoffe aufgenommen. Bestenfalls ist dieses Keimzelle eines Forschungszentrums für Gipsersatz. Die Aufgabe für 2020 jedenfalls steht.