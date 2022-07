Die Tipps fürs Wochenende für den Südharz

Südharz. Gefeiert wird vielerorts über mehrere Tage: Bergmannsfest in Bleicherode, Sommerfest in Haferungen und 801 Jahre Rodishain

Es ist einiges los in der Region. Wir geben einen Überblick.

Empfang

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Flohburg in Nordhausen lädt die Stadtverwaltung am Freitag um 15 Uhr zu einem Empfang in das Museum ein. Zudem wird die Sonderausstellung „Vom Adelssitz zum Museum“ zur Geschichte des Bauwerkes eröffnet.

Streichquartettwerke

Das Klenke-Quartett ist am Freitag in der St.-Georg-Kirche von Neustadt zu Gast. Mit Streichquartettwerken von Alexander Glasunow, Uliv Cemal Erkin und Maurice Ravel stehen selten gespielte Werke auf dem Programm. Karten gibt es in allen Filialen der Kreissparkasse Nordhausen, im Pfarramt Ilfeld und in der Tourismusinformation Neustadt.

Konzert zweier Chöre

Die Mitglieder des Nordhäuser Jugend- und Kammerchores geben am Samstag um 17 Uhr in der Blasiikirche in Nordhausen ein gemeinsames Sommerkonzert mit Werken verschiedener Stilrichtungen und Epochen. Am Sonntag sind beide Chöre um 18 Uhr in der St. Georg-Marienkirche in Ilfeld zu erleben. Der Eintritt ist frei.

Tag der offenen Tür

Die Betriebsstätte Klettenberg der Nordthüringer Werkstätten in der Teichwiese 2 öffnet am Samstag von 9.30 bis 14 Uhr die Türen für Besucher.

Bücherflohmarkt

Im Foyer der Stadtbibliothek in Nordhausen kann am Samstag von 10 bis 13 Uhr auf dem Bücherflohmarkt gestöbert werden. Der Erlös kommt der Neuerwerbung von Medien zugute.

Sommerfest

In Haferungen wird von Freitag bis Sonntag zum Sommerfest am Kirchplatz eingeladen. Zum Auftakt am Freitag gibt es ab 19 Uhr einen Stammtisch. Samstag ab 10 Uhr wird zur Oldtimer-, Youngtimer- und Traktorenausstellung eingeladen. DJ Micha und The Scruffy Mutts sorgen ab 20 Uhr für die Musik. Der Sonntag startet 10 Uhr mit einem Frühschoppen. Um 12.30 Uhr wird zum Gottesdienst mit Einweihung der neuen Kirchturmuhr eingeladen. Die historischen Fahrzeuge werden um 13.30 Uhr vorgestellt. Zudem lockt ein Kindernachmittag.

Fußballfest

Mit einem Fußballfest der Generationen feiert die Turn – und Sportgemeinschaft (TSG) Krimderode am Wochenende auf dem Sportplatz ihr 66-jähriges Bestehen. Bis auf das Auftaktspiel sind alle Veranstaltungen eintrittsfrei. Die Fußballer vom TSG Krimderode eröffnen das Fest am Freitag um 18 Uhr mit einem Spiel gegen die Traditionsmannschaft des Halleschen FC, bei dem auch DDR-Nationalmannschaftsspieler Dariusz Wosz zu erleben ist. Der Samstag steht von 10 bis 14 Uhr im Zeichen der Pokalendspiele. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Frühschoppen.

Bergmannsfest

In Bleicherode wird am Wochenende zum Bergmannsfest auf den Festplatz eingeladen. Höhepunkt am Freitag ist um 21 Uhr der Auftritt der Bleicheröder Kultband Emma. Nach der Ehrung am Gedenkstein am Samstag um 15.30 Uhr wird das Fest um 16.30 Uhr durch den Bürgermeister Frank Rostek eröffnet. Im Anschluss spielt das Bleicheröder Bergmannsblasorchester. Danach folgen die Auftritte eines Howard-Carpendale-Doubles um 19 Uhr sowie um 20 Uhr von More Than Words, der Familienband von Stefanie Hertel. Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einem Frühgottesdienst. Zudem werden Freitag und Samstag Grubenfahrten und Haldenwanderungen angeboten.

Nachgeholte Jahresfeier

Das Nordhäuser Kinderheim Frohe Zukunft eröffnet am Freitag um 18 Uhr mit einem Theaterstück die Feierlichkeiten zum 801. Bestehen von Rodishain. An der Neuen Reihe sorgt am Samstag eine bunte Marktmeile für Kurzweil. Am Abend betritt um 20 Uhr die Tanz- und Showband Bartlos die Bühne. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Anschließend ist für 10.30 Uhr die Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal vorgesehen.

Feuerwehr-Jubiläen

200 Jahre Freiwillige Feuerwehr und 30 Jahre Jugendfeuerwehr in Windehausen werden am Wochenende gefeiert. Am Freitag werden auf dem Sportplatz um 18 Uhr die Wettkämpfe der Feuerwehren um den Goldene-Aue-Pokal und den Pokal des Ortschaftsbürgermeisters ausgetragen. Um 21 Uhr gibt es eine Blaulichtparty mit Polaroit. Samstag um 19 Uhr wartet die Festkommers mit Rückblick auf 200 Jahre Feuerwehrwesen. 21 Uhr spielen die Stubenhocker zum Tanzabend auf. Am Sonntag zieht um 10 Uhr ein Festumzug durch Windehausen. Ab 14 Uhr wird am Feuerwehrgerätehaus zum Familiennachmittag mit zahlreichen Attraktionen eingeladen.

Altstadtführung

Stadtführer Michael Garke lädt am Sonntag zu einer Tour zu den sieben Wundern von Nordhausen ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Roland.

Orgelsommer

Der Thüringer Orgelsommer macht am Sonntag um 17 Uhr in der Kirche von Limlingerode Station. Unter dem Titel „Mit Pfeifen und Hörnern“ spielen Dietrich Modersohn aus Jena an der Orgel sowie Stephan Katte aus Weimar Horn und Alphorn. Ab 15.30 Uhr bietet die Kirchengemeinde am Dorfgemeinschaftshaus Kaffee und Kuchen an.