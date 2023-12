Die Trauerchronik von Nordhausen: Und plötzlich sind sie nicht mehr da

Nordhausen Trauerchronik 2023: Auch in diesem Jahr sind im Kreis Nordhausen verdienstvolle Menschen mit herausragenden Lebensleistungen für immer von uns gegangen.

Endgültiger kann ein Abschied nicht sein. Wer auf dieses Jahr zurückschaut, erblickt auch all die Lücken, die es gerissen hat. Zahllose verdienstvolle Südharzer sind gestorben. Stellvertretend für alle möchten wir an acht Personen erinnern, von denen wir 2023 für immer Abschied nehmen mussten.

40 Jahre lang hat Benno Wartmann die Psychiatrie in Nordhausen entscheidend mitgeprägt. Er war ein Arzt aus Leidenschaft. Foto: Nico Kiesel / Archiv

Benno Wartmann (gestorben am 5. Januar im Alter von 84 Jahren)

Er war ein Arzt aus Leidenschaft, fast 40 Jahre in der Psychiatrie und Psychotherapie tätig, davon 33 Jahre (bis 2004) als Chefarzt am Nordhäuser Krankenhaus. Benno Wartmann hat die Entwicklung der Psychiatrie in Nordhausen entscheidend mitgeprägt. Bis in die 1960er-Jahre sind psychisch Kranke lediglich verwahrt worden. Therapien gab es so gut wie nie. Wartmann wählte einen anderen Weg. Bei der Einrichtung der Arbeits- und Beschäftigungstherapie machte er sich einen besonderen Namen. Seine Aufgabe sei es gewesen, sagte Wartmann, Patienten zu helfen, die ein wenig rechts oder links der Norm stehen. „Ich habe Menschen nicht ändern können, habe aber gelernt, sie zu verstehen.“

Jürgen Seeger war Ehrenbürger von Kleinfurra. Foto: Renate Rusche / Archiv

Jürgen Seeger (gestorben am 19. April im Alter von 88 Jahren)

Kleinfurra verlor seinen Ehrenbürger. Jürgen Seeger war viele Jahre Vize-Bürgermeister und Ortschronist. Neben seinem Beruf als Lehrer und Schulleiter engagierte er sich ebenso fleißig wie unermüdlich im Ehrenamt. Seine jahrzehntelange Arbeit als Chorleiter ragt heraus. Ungezählt sind die Gottesdienste, die er als Organist bereicherte. Von seinem feinen Humor profitierten zahllose Karnevalsabende. Als Kommunalpolitiker und Kulturschaffenden behalten ihn die Dorfbewohner in bester Erinnerung.

Christoph Lerchner ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Foto: Franziska Mühlhause / Archiv

Christoph Lerchner (gestorben am 11. Mai im Alter von 89)

Nicht nur die Evangelische Kirche trauert um ihn. Christoph Lerchner war seit 1958 ein Seelsorger, der auch politisch große Spuren hinterlassen hat. Er ist Ehrenbürger der Stadt Nordhausen. Rückblickend sagte er einmal: „Wir konnten nicht die Politik der DDR verändern, aber wir konnten vor Ort etwas für die Menschen erreichen.“ Von 1987 bis 1995 war er Superintendent des Kirchenkreises, legte den Grundstein für den diakonischen Dienst in der Region. Die Friedliche Revolution in Nordhausen ist auch mit seinem Namen verbunden. In der Wendezeit war er einer der Protagonisten am Runden Tisch. Sein Engagement für die Menschen ließ auch im Ruhestand nicht nach.

Viel zu früh ist der Nordhäuser Johann Reinhardt aus seinem Leben gerissen worden. Foto: Lisa Martin / Archiv

Johann Reinhardt (gestorben am 24. Mai im Alter von 29 Jahren)

Er war das Kämpfen gewöhnt – als Triathlet. Er wusste als freier Journalist und Nordhäuser CDU-Ortsvorstandsmitglied: Auch Niederlagen gehören zum Leben. Als Sportler war für Johann Reinhardt Aufgeben nie eine Option. So reagierte er auch auf die Schockdiagnose, als er erfuhr, dass er an einer aggressiven Form von Lungenkrebs erkrankt war. Johann kämpfte, trieb weiter Sport, lief sogar noch einmal einen Marathon. Trotz seiner unbändigen Kraft stand er auf verlorenem Posten. In seinem letzten Kampf war er am Ende chancenlos.

Dietrich Rose (gestorben am 17. Juni im Alter von 68 Jahren)

Wird Nordhausen je wieder einen Buchhändler wie Dietrich Rose haben? Er liebte die Literatur, tat alles, um auch andere für diese zu begeistern. Mit Herzblut führte er sein Geschäft, das er in den 1980er-Jahren von seinem Vater übernommen hatte. Ladenschluss hieß nicht Feierabend. Dietrich Rose bereicherte seine Heimatstadt mit Hunderten Lesungen, unterstützte zahllose Vorlesewettbewerbe an Schulen, moderierte viele Gesprächsabende. Fleißig, klug, feinsinnig, immer hilfsbereit und bescheiden – so bleibt er Tausenden in Erinnerung.

Bernhard Sourell ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Foto: Thomas Müller / Archiv

Bernhard Sourell (gestorben am 23. Juli im Alter von 95 Jahren)

Das Nordhäuser Ziegelwerk verlor seinen Nestor. Seit 1951 führte er den Betrieb, blieb bis zum 83. Lebensjahr beruflich aktiv, stand seinem Sohn als Seniorchef zur Seite. Doch Bernhard Sourell war nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer. Er zählte zu den Unterstützern des Parks Hohenrode und zu den Gründern des Nordhäuser Lions-Clubs. Dass die Kirchenglocken in Krimderode und Harzungen wieder läuten, ist auch ihm zu verdanken, ebenso dass eine verschollene Bürgermeisterkette aus den USA nach Nordhausen zurückkehrte.

Gerd Mackensen lebt in seinen Werken weiter. Foto: Nico Kiesel / Archiv

Gerd Mackensen (gestorben am 20. August im Alter von 73)

Zu Nordhausens bedeutendsten Künstlern zählt der Maler und Bildhauer Gerd Mackensen. Seit 1975 war er freiberuflich tätig. Seine Kunst hat auch seine Geburtsstadt verändert. Jeder Nordhäuser kennt den Aar-Brunnen am Rathaus sowie die Skulpturen an der Wasserachse unterhalb des Petersberges. Ein Herzinfarkt riss ihn aus seinem Schaffen. In seinen Werken lebt er weiter. Als einzigartiger Künstler. Obwohl er selbst sich lieber als Handwerker sah. Denn, so sprach er einst in einem Interview mit dieser Zeitung: „Kunst gibt es gar nicht. Ich mache etwas und hoffe einfach, dass es irgendwie Bestand hat.“

Das Wohl aller Patienten und Mitarbeiter der Klinik lag Hertha Ratayski stets am Herzen. Foto: Roland Obst / Archiv

Hertha Ratayski (gestorben am 27. August im Alter von 73)

Mit Verdienstmedaillen ist sie geehrt worden – von der Bundesrepublik und auch von der Landesärztekammer. Doch viel wichtiger ist: Zahlreiche Patienten blicken voller Dankbarkeit auf das Lebenswerk von Hertha Ratayski zurück. Unermüdlich waren ihr Einsatz und ihre Fürsorge, außergewöhnlich ihr Engagement. 1974 begann ihr Weg im Krankenhaus in Bleicherode mit der Facharztausbildung für Orthopädie. Es folgte der Aufstieg zur Stations-, Ober- und Chefärztin. Als Ärztliche Direktorin hatte Hertha Ratayski ab 1990 großen Anteil, dass die Klinik überlebensfähig war.