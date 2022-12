Die Tücken des Nordhäuser Altstadtpflasters

So schön das Pflaster beispielsweise im Altendorf anzusehen ist, so sehr ärgert es Radfahrer.

Nordhausen. CDU-Stadtrat Steffen Iffland hat den Finger wieder einmal in eine offene Wunde gelegt.

Auf ausgespülte Fugen im Kopfsteinpflaster der Altstadt hat Steffen Iffland, CDU-Fraktionschef im Stadtrat, jetzt hingewiesen. Diese seien nicht nur für Damen mit hohen Schuhen ein Problem, sondern auch für Menschen mit Rollator. Iffland regte an, die Fugen mit Sand oder Zement zu schließen, zuvorderst auf einem Rand am Gehweg. So könnte es zumindest gelingen, mehr Radfahrer dazu zu bewegen, die Straße statt des Gehwegs zu nutzen.