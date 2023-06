Die Unbezahlbaren: Der Landkreis Nordhausen zeichnet ehrenamtlich Engagierte aus

Nordhausen. Sieben Personen und drei Vereine aus dem Kreis Nordhausen erhalten dieses Jahr die Ehrenplakette des Landrates. Den Nachhaltigkeitspreis 2023 bekommen die fleißigen Wanderweg-Betreuer.

Jede Gesellschaft benötigt tragende Säulen. Das Ehrenamt ist einer dieser wichtigen Pfeiler. Das weiß auch Landrat Matthias Jendricke (SPD). Deshalb zeichnet er zum dritten Mal Menschen aus, die sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Südharzer Region engagieren.

Um die Geehrten besonders zu würdigen, wählt der Kreischef für seine Feierstunde stets auserlesene Orte. Diesmal ist es die Wolfsmühle in Rodishain. Sieben Einzelpersonen und drei Vereine erhalten hier die Ehrenplakette des Landkreises.

Carla Buhl ist die älteste Preisträgerin. Die 88-jährige Nordhäuserin gilt als „wahre Instanz“ der Domgemeinde. Der Erhalt des Domes ist ihre Herzensangelegenheit. An allen Restaurierungen seit dem Zweiten Weltkrieg ist Carla Buhl beteiligt gewesen. Zwei Jahrzehnte lang leitet die frühere Lehrerin den Dombauverein. Ihre Nachfolgerin Carola Böck schaut voller Respekt und Hochachtung auf das Lebenswerk der Seniorin: „Sie kann zu jeder Figur im Dom etwas erzählen, egal wie klein und versteckt diese auch ist.“ Wer sie als Domführerin kennt, kann dies nur bestätigen.

Wer wissen will, warum die Jugendfeuerwehr in Auleben zu den mitgliederstärksten Truppen im Kreis Nordhausen zählt, muss nur schauen, wer die Betreuerin ist. Kerstin Makrinus leistet hier herausragende Arbeit. Sie versteht es immer wieder, die 6- bis 10-jährigen Kinder für dieses wichtige Hobby zu begeistern. Einfallsreich und clever ist es ihr gelungen, auch die Corona-Krise zu überbrücken. In der Zeit der Isolation hält sie den Kontakt aufrecht. Mit originellen Ideen und speziellen Aktionen. Allein schon dafür hat sie sich die Ehrenplakette redlich verdient.

Seit 20 Jahren hat Wolkramshausen eine unermüdliche Dorfchronistin: Ingeborg Brandenburg. Dabei beschränkt sie sich nicht nur auf ihren Heimatort, sondern schaut ebenso auf das Geschehen in der Nachbarschaft. Dank ihres ehrenamtlichen Wirkens hält die 69-Jährige die notierenswerten Geschichten der Hainleite-Region für die kommenden Generationen fest.

Es gibt keinen zweiten Hobbyhistoriker wie Klaus Verkouter. Er gilt als das Gedächtnis des größten Fußballvereins in Nordhausen – von der Motor-West-Vergangenheit bis zur Wacker-90-Gegenwart. Jeder, der die zurückliegenden Jahrzehnte als Zaungast verfolgt hat, weiß, dass Nordhausens Kicker-Geschichte viele Hochs und Tiefs hat. Zahllos sind die Berichte, die Klaus Verkouter in all den Jahren verfasst hat. Beispiellos ist seine Sammlung.

Wer nach den verdienstvollsten Persönlichkeiten des gegenwärtigen Nordhäuser Sports schaut, kommt an Rainer Berndt nicht vorbei. In seiner Vita stehen sechs Jahrzehnte als Übungsleiter im Volleyball und im Fußball. Viele Südharzer kennen ihn auch als Schieds- und Kampfrichter. Selbst jetzt als 80-Jähriger bleibt der Nordhäuser aktiv – als Seniorenwart des Kreissportbundes.

Eine ähnliche Legende des regionalen Sports ist Kurt Trost. Mit Fleiß und Akribie hat er mehr als drei Jahrzehnte lang den Fußballsport auf Kreisebene journalistisch begleitet. Als freier Reporter hat er in dieser Zeit rund 12.000 Fußballberichte verfasst – vor allem von den Spielen der Kreisliga. In den Anfangsjahren schreibt er jede Zeile noch mit der Hand, trägt er sämtliche Spielergebnisse per Telefon zusammen. Eine Mammutaufgabe an jedem Fußballwochenende. Nur ein einziges Mal ist er an einem Wochenende innerhalb der Fußballsaison nicht einsatzbereit: Da liegt er im Krankenhaus.

Eine Ehrenplakette erhält dieses Jahr ebenso Joachim Müller. Er zählt zu den Turnvätern von Nordhausen. Sechs Jahrzehnte prägt er als Übungs- und Sektionsleiter die Turn-Historie der TSG Krimderode. Er hat großen Anteil daran, dass junge Turner seines Vereins immer wieder zur Landesspitze zählen. Als Kampfrichter hat er einen guten Ruf, der weit über die Kreisgrenzen hinaus vernommen wird.

Die drei Vereine, die der Landkreis auszeichnet, sind der Tauchsportclub Neptun, der Nordhäuser Geschichts- und Altertumsverein sowie die Südharzer Bergwacht des DRK-Kreisverbandes.

Der Nachhaltigkeitspreis 2023, der mit 1000 Euro dotiert ist, geht an den Förderverein des Karstwanderweges im Kreis Nordhausen. Dessen Mitglieder kümmern sich unermüdlich um den überregionalen Wanderweg. Ihnen ist es zu verdanken, dass der Weg (als Erster im Kreis) vom Deutschen Wanderverband mit dem Zertifikat „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet worden ist.