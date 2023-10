Die WBG kürt in Nordhausen einen Handwerksbetrieb als ihren Partner des Jahres

Nordhausen. Das hat Tradition in Nordhausen. Die Südharzer Wohnungsbaugenossenschaft veranstaltet nicht nur ihr Hoffest, sondern zeichnet auch stets eine verdienstvolle Firma aus.

Die Südharzer Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) zeichnet auch 2023 einen Handwerksbetrieb der Region als ihren Partner des Jahres aus. Zuvor stimmten die WBG-Mitarbeiter darüber ab. Diesmal ist es die Teleglas GmbH in Lipprechterode, die federführend am Glasfaserausbau beteiligt ist. Die WBG-Vorstände Uwe Dörmann und Steffen Loup übergaben dem Teleglas-Geschäftsführer Stephan Pein den Preis.

Genossenschaft sieht sich als verlässlichen Partner

Die Genossenschaft habe sich – nach eigenen Angaben – auch in diesem Jahr als verlässlicher Partner der regionalen Wirtschaft erwiesen. Rund 15 Millionen Euro seien in Aufträge an Handwerker und Dienstleistungspartner als Ausdruck der regionalen Wertschöpfung geflossen, der überwiegende Teil in Maßnahmen der Gebäudeinstandhaltung. Der Dank des Vorstandes gilt neben den WBG-Partnern auch den rund 70 Mitarbeitern der WBG und ihrer Tochtergesellschaft WVG Nordhausen bmH (WVG).

Rückblickend auf das aktuelle Jahr konstatieren Uwe Dörmann und Steffen Loup „ein Jahr voller Krisen, das auch die rund 7000 Mitglieder der WBG mit vielen Sorgen und zum Teil auch Ängsten zurückgelassen hat“. Doch gemeinsam sei es gelungen, individuelle Härten für die Mieter abzumildern. Für die Bundesregierung hatten Loup und Dörmann hingegen nur Kritik übrig. In den zurückliegenden zwei Jahren seien die schlechtesten Gesetze der letzten drei Jahrzehnte beschlossen worden, meinen die WBG-Vorstände. Unrühmlicher Höhepunkt sei das Heizungsgesetz, das so in der Praxis nicht umsetzbar sei.