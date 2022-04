Die „weltoffene Häuslichkeit“ von Limlingerode

Die Dichterstätte in Limlingerode inspirierte schon zahlreiche Künstler zu eindrucksvollen Werken.

Limlingerode. Der Förderverein lässt diesen Samstag von interessanten Künstler-Gedanken über die Dichterstätte „Sarah Kirsch“ erfahren.

„In ihrer weltoffenen Häuslichkeit sind die Begegnungen in Limlingerode ohne Vergleich.“ Diesen Eindruck der Veranstaltungen des Fördervereins „Dichterstätte Sarah Kirsch“ hatte der Slawist, Autor und Herausgeber Fritz Mierau aus Berlin mehrmals im Geburtshaus Sarah Kirschs. Deshalb werden er und andere Literaten, bildende Künstler sowie Musiker, die sich in die Atmosphäre des Hauses verliebten, kommenden Samstag, dem 30. April ab 14.30 Uhr vorgestellt.

Während ihres Aufenthaltes in Limlingerode nutzten sie die Gelegenheit, um für Sarah Kirsch, den Förderverein und das Dorf etwas Künstlerisches zu hinterlassen. Es entstanden Gedichte, Prosazeilen, Notenblätter, Gezeichnetes, Gemaltes, Fotografisches. Verzeichnet ist dies etwa in den „Briefen von Lange Reihe 11“ aus den Jahren 2002 bis 2005. Ebenso festgehalten sind die Gedanken rund um Limlingerode in mehreren Gästebüchern, Buchveröffentlichungen, Zeitungen, Rundfunksendungen.

Man erfährt an diesem Nachmittag auch, in welchem Verhältnis diese „Menscher“ zu Sarah Kirsch standen, die natürlich auch zu Wort kommen wird. Wolodja Balanzew schrieb in Limlingerode, wo er auch ausgiebig wanderte, des Nachts Gedichte „auf der Neigung“ der Dichterwohnung. Von ihm stammt der poetische Vers: „Ein Tal vergisst sich hier.“ Die Hügelungen der Landschaft prägten sich ihm tief ein.

Die Bildende Künstlerin Katrin Gaßmann wohnte vor ihrer Ausstellung „Ulysses in Limlingerode“ einige Zeit im ersten Stock des Hauses, um das Dorf mit seinem Umfeld in sich einzusaugen. Sie hinterließ dem Förderverein den Eintrag: „Ich saß draußen vor der Tür … und der Mond lachte und lachte wie verrückt…“

Die Laudatorin Cornelie Becker-Lamers, die über die Gaßmann sprach, hinterließ gar ein mehrstrophiges Gedicht „Limlingerode“: „Kennst du das Haus mit bernsteinfarbnen Balken?/Im Gras daneben steht ein Glockenstuhl./Die hier geboren ward ist hier nicht mehr zuhause:/Sarah. Fürstin. Bernsteinherz …“ .