Die Wieän?!-Kolumne aus Nordhausen: Haben Politiker nichts aus dem Untergang der DDR gelernt?

Nordhausen Winfried Schmitt ärgert sich in seiner Wieän?!-Kolumne über die Bundesregierung.

Ich wünsche uch allen än scheenes Johr 2024 und dasse mich ah gesund bliewet.

Dem Johr 2023 trure ich nune nich sehre hingerher, denn soo tolle war’s wärklich nich. Awwer was witte denn ah von änner Primzahl erworte. Mich kam der Frühling zu kolt vär, den Sommer kunnte me eigentlich, bäs uff än poor heiße Tare, ah obhake, awwer mie hatten mol wädder das heißeste Johr siet Menschengedenken. Äs äs eben alles relativ und Demenz äs kin Vorrecht der Ohln.

Me kunnte natierlich wädder veele lerne im verflossenen Johre. So kämmet eben kinner an der Erkenntnis verbie, dass Demokratie än zartes Pflänzchen äs, uff dem me nich rimtrampele sutte, sonnern dass me äs hege und pflege sutte.

Doderfär fehlt wahrscheinlich den Fanatikern, die Wälder fär Windräder roden wolln, jedes Verständnis. Me wärd den Indruck sowweso nich los, dass unse Demokratie entwicklungsfähich äs. Nehmen mie mol de Bundestachswahl von 2021. Do hatten 74,3 Prozent der Wähler de SPD nicht gewählt, 88,5 Prozent hatten de FDP nicht gewollt, und 85,2 Prozent wutten de Grünen nich hah und das bi änner Wahlbeteiligung von 76.6 Prozent.

Und als die sich dann in der Värweihnachtsziet als Ampelkopulation präsentiert hatten, kriete der Begriff „Schrottwichteln“ änne völlich noie Bedeutung.

Sietdem schwimmt de AfD, ohne erkennbare Eigenleistung, stetich nach owwene. Die sind eben wie so än Scarabaeus. Der läwet nämlich ah nur von der Kacke, die annere produziern. Das Wort Mistkäfer wutte ich us antidiskriminatorischen Gründen nich verwenge. Hahn denn die Flötenfürze do owwene nüscht ussen Ungergang der DDR gelernt?

Die Äwwerschten hatten ah gedocht, se kinn’n dem Vollek was vom Pferd erzähle und erziehe – Pustekuchen. Äs äs natierlich schunt änne gewisse Glanzleistung, änne Generation sowiet ze bränge, dasse Kriege infach so hännehmen, awwer sich färs Klima uff de Stroßen kleben. Viellicht hahn se statt ner Bildungsinrichtung änne Hunneschule absolviert, um dn Gehorsam gäjenäwwer ehre Äwwergurus richtich ze verinnerliche. Obwohl mich nach der letzten Pisastudie nüscht mehr wunnert. Färs noie Johr wünsche ich, dass uns Senioren unse Arbeitskraft voll erholten bliewet, domät die Karre rollt.