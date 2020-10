Wenigstens einmal im Leben muss sich jeder Zeitungsschreiber auch diesem Thema stellen: Die Wildpinkler sind unter uns.

Während sich die Wildschweine, Rotfüchse und Waschbären erst nachts aus ihrer Deckung trauen und die menschliche Nähe in Städten und Dörfern suchen, sind die Wildpinkler ganztags unterwegs.

Jüngster Tatort: die Heinrich-Zille-Straße in Nordhausen. Donnerstag, 8.55 Uhr. Ein Mann parkt sein Auto an der Mauer. Er steigt aus, nähert sich um zwei Schritte der massiven Wand und greift beherzt in seinen Hosenschlitz.

Na klar, die Blase drückt. Der Mann muss pullern. Augenzeugen stören ihn nicht. In jedem Wildpinkler steckt auch ein kleiner Exhibitionist. Die Grenzen sind fließend. Wie sein Urin, der die Mauer markiert und im Rinnsal die Freiheit der Zille-Straße nutzt.

Es ist filmreif. Denn genau in dem Moment, in dem der Mann den Parkstreifen als öffentliche Toilette missbraucht, rollt ein Fahrzeug des Nordhäuser Ordnungsamtes vorbei. Der Wildpinkler hat Glück. Er bleibt unbehelligt. Im Wagen der Ordnungshüter sitzt nur der Falschparker-Spezialist. Der hat keinen Blick für öffentliches Harnlassen.

So kann der Mann in Ruhe sein letztes Tröpfchen abschütteln. Und jeder, der täglich sehenden Auges durch Nordhausen geht, weiß: Dieser Wildpinkler ist kein Einzeltäter.