Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Die Zauberflöte“ feiert in Nordhausen Premiere

Die am häufigsten inszenierte und weltweit am meisten gespielte Oper, „Die Zauberflöte“, feiert am 24. Januar in der Inszenierung von Achim Lenz am Theater Nordhausen Premiere. Damit holt das Haus der Masken eine Oper von Wolfgang Amadeus Mozart auf die Bühne.

Prinz Tamino ist bereit, sich auf ein abenteuerliches Unterfangen einzulassen. Er soll Pamina aus der Hand Sarastros befreien. So wünscht es sich die Mutter Paminas, die Königin der Nacht. Diese liegt mit Sarastro, dem Herrscher der Eingeweihten, im Streit, seitdem die Macht nicht auf sie sondern auf ihn übertragen wurde. Doch leicht ist es für Tamino nicht, zu der begehrten Pamina zu gelangen, denn Sarastro stellt hohe Bedingungen ...

Keine Oper lieferte so viele Gassenhauer

In keiner anderen der vielen Mozart-Opern sind so viele Arien zu Hits, gar zu Gassenhauern geworden wie in der Zauberflöte, sagt Theaterpressesprecherin Anne Hagedorn. Sie freut sich schon jetzt auf Musik wie Papagenos Lied „Der Vogelfänger bin ich ja“, Taminos Arie „Dies Bildnis ist bezaubernd schön“ oder die Arie der Königin der Nacht „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“ mit ihren halsbrecherischen Koloraturen.

Keine andere Oper, so Hagedorn, spricht ein so breites Publikum an. Der große Reichtum an musikalischen Formen und Stilebenen war und ist immer noch richtungsweisend. Die junge Bühnen- und Kostümbildnerin Birte Walbaum, die erst seit Kurzem das Ausstattungsteam des Theaters Nordhausen vervollständigt, ist für die gesamte Ausstattung verantwortlich, die sehr fantasievoll und bilderreich zu werden verspricht.

Videoprojektionen und fantasievolle Ausstattung

Videoprojektionen von Julia Lormis sollen das Musiktheatererlebnis komplettieren. Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Michael Helmrath werden die Solisten Kyounghan Seo (Tamino), Amelie Petrich (Pamina), Philipp Franke (Papageno), SuJin Bae (Königin der Nacht), Michael Tews (Sarastro), Thomas Kohl (Sprecher) zu erleben sein, die vom Opernchor und dem Loh-Orchester Sondershausen musikalisch getragen werden.

Eine halbe Stunde vor allen Vorstellungen erhlaten im Foyer vor dem 1. Rang Wissbegierige eine Einführung in „Die Zauberflöte“.

Karten für die Premiere am 24. Januar um 19.30 Uhr und alle weiteren Veranstaltungen (26. Januar, 14.30 Uhr, 8. Februar, 15. Februar., 13. März, 19.30 Uhr, 30. April, 24. Mai, 18 Uhr, gibt es im TA-Pressehaus in Nordhausen, Bahnhofstraße 33, an der Theaterkasse oder im Internet unter www.theater-nordhausen.de.