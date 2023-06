Dieb schiebt Motorrad unbemerkt weg – Reuiger Sünder gibt geklautes Fahrrad bei Polizei ab

Die Meldungen der Polizei für Nordhausen.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr meldete ein Anwohner aus der Weberstraße 9 in Nordhausen über Notruf, dass ihm sein Motorrad MZ ETZ 150 entwendet worden war. Der Besitzer wollte mit dem Motorrad eine Ausfahrt machen und stellte dieses vor der Tür ab, ohne das Lenkerschloss zu sperren. Er brachte kurz einen Müllbeutel zur Tonne, und als er wieder kam, war das Motorrad weg. In der Zwischenzeit muss der unbekannte Täter die ETZ in Richtung Rautenstraße davon geschoben haben. Dort konnte der Besitzer aber niemanden mehr entdecken.

Mehrere Polizeistreifen suchten die Umgebung ergebnislos ab. Nach der Anzeigenaufnahme begab sich der Geschädigte selbst auf die Suche und meldete gegen 5.20 Uhr, dass er sein Motorrad in der Neustadtstraße gefunden hatte. Nachdem die Polizeibeamten Spuren gesichert hatten, konnte dem Geschädigten sein Motorrad wieder übergeben werden.

Reuiger Dieb gibt geklautes Fahrrad bei Polizei ab

Am Samstagnachmittag erschien ein polizeibekannter Mann auf der Wache im Darrweg und hatte ein blaues Mountainbike bei sich. Er hatte es nach eigenen Angaben am Freitagabend im Bereich des Nordhäuser Hauptbahnhofes an sich genommen, weil es nicht angeschlossen war und es ihm gefiel. Kurze Zeit später sah ihn der Besitzer des Rades im Stadtgebiet undsprach ihn an. Daraufhin flüchtete er mit dem Fahrrad - und offenbar schlechtem Gewissen. Am Samstag entschied er sich dann dazu, das Diebesgut bei der Polizei abzugeben. Der rechtmäßige Eigentümer wird nun gebeten, sich mit einem Eigentumsnachweis beim Inspektionsdienst Nordhausen zu melden.

