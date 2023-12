Dieb verunglückt bei Großwechsungen mit geklautem Audi

Großwechsungen Der 59-Jährige hatte den Wagen zuvor in Göttingen gestohlen. Auch in Nordhausen waren Diebe unterwegs.

Auf der Bundesstraße 243, nahe der Ortslage Großwechsungen, verunfallte in den frühen Morgenstunden des Freitags der Fahrer eines Audi. Nach dem Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass der Fahrer das Auto kurz zuvor in Göttingen gestohlen hatte. Das Fahrzeug wurde polizeilich sichergestellt und der 59-jährige Autodieb vorläufig festgenommen, so die Polizei. Die niedersächsischen Beamten in Göttingen suchten den Halter des entwendeten Fahrzeugs auf, welchem der Diebstahl noch nicht bekannt war.

Am Donnerstagnachmittag wurde der Nordhäuser Polizei der Diebstahl eines Tresors gemeldet. Unbekannte drangen in der Halleschen Straße in der Zeit von Mittwoch 9 Uhr bis Donnerstag 15 Uhr in Geschäftsräume ein und suchten nach Beutegut. Hierbei stießen sie auf den Tresor und entwendeten diesen samt Inhalt. Aus dem Kundenbereich wurde zudem eine Geldkassette und die Kaffeekasse mitgenommen. Hierin befand sich eine unbekannte Menge an Bargeld. Die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen sicherte vor Ort Spuren und leitete die Ermittlungen ein. Neben dem Beuteschaden in Höhe von voraussichtlich mehreren hundert Euro entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. red