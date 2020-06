Diebestour in Nordhausen: Mountainbikes verschwunden

Durch Unbekannte wurde zwischen Mittwoch und Freitag der Keller eines Nordhäuser Mehrfamilienhauses im Bingerhof aufgebrochen und ein schwarz-weißes Mountainbike der Marke Focus in im Wert von rund 600 gestohlen. Der Geschädigte habe den Diebstahl am Samstagmorgen angezeigt, teilt die Polizei mit.

Ein weiteres schwarz-weißes Mountainbike der Marke Specialized verschwand zudem zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen von einem Hof in der Bochumer Straße. Das Rad im Wert von etwa 400 Euro war dort an einem Fahrradständer per Schloss gesichert.