Glücksmomente im Stadtrat sind selten. Umso mehr genießt Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) den Augenblick am Montagabend. Es ist die jährliche Würdigung von Bewohnern der Einheitsgemeinde, deren ehrenamtliches Wirken herausragend ist. „Mein Lieblingstagesordnungspunkt“ nennt Pasenow diesen Teil der Sitzung.

In diesem Jahr zeichnet der Stadtchef fünf Personen und zwei Vereine aus. Die Geehrten erhalten Blumen und ein Geldpräsent. Der Jüngste ist Hendrik Mogk. Der 16-Jährige engagiert sich im Heimatmuseum. Er scheut keinen Arbeitseinsatz und ist für Jens Koppe eine verlässliche Hilfe, wenn es darum geht, die Öffnungszeiten des Museums abzusichern.

Auch Andreas Heise erhält die Ehrenamtsförderung. Es sei abendfüllend, wolle man alle Verdienste dieses Ellrichers aufzählen, betont Pasenow in seiner Laudatio. Um Zeit zu sparen, konzentriert sich der Bürgermeister diesmal auf Heises Mitwirken in der Initiative „Gegen das Vergessen – Wir zeigen Gesicht“ sowie auf sein Engagement für den Erhalt der Südharzer Karstregion.

Eine „herausragende Persönlichkeit des öffentlichen Lebens“ sei auch Rainer Riechel aus Gudersleben. Der Gartenexperte züchtet Hecken und Rosen, um diese im Dorf pflanzen zu können. Aktiv habe er an der Neugestaltung des Russengrabes mitgewirkt. Rainer Riechel habe als einer der Ersten die Gefahr invasiver Pflanzen erkannt. Vor allem dem Riesenbärenklau sagt er jedes Jahr den Kampf an. Er wird nicht müde, immer wieder im Wiedatal am früheren Sportplatz die Herkulesstaude mit ihren Wurzeln auszugraben, um zu verhindern, dass die Pflanze sich noch stärker verbreitet.

Als engagierter Mitstreiter beim Aufbau des Johannisturms an der Marktkirche hat sich Bernd Kliemannel einen Namen gemacht. Viele Ellricher kennen den Geehrten auch aus dem Karnevalsverein. Bürgermeister Pasenow betont, wie wichtig die närrischen Vereine für das Südharzer Brauchtum sind. Und auch in der Kinder- und Jugendarbeit leiste jeder Karnevalsverein Hervorragendes.

„Im kulturellen Leben nicht wegzudenken“, sei ebenfalls Lia Momberg aus Woffleben. Die Seniorin führt seit etlichen Jahren mit viel Herzblut die Chronik des Dorfes.

Pasenow zeichnet auch zwei Vereine aus: die Sülzhayner Interessengemeinschaft Parkanlagen sowie die Appenröder Jagdgruppe. In Sülzhayn bündeln zahlreiche Freiwillige seit vielen Jahren ihre Kräfte. In monatlichen Arbeitseinsätzen pflegen sie Parkanlagen und Gehwegbepflanzungen im Dorf. Im Kurpark gehören auch das Heckenschneiden und die Reparatur von Bänken dazu. Einige Mitglieder des Vereins kümmern sich zudem um den Erhalt des Froschbrunnens. Dass Sülzhayn zu den schönsten Dörfern des Landkreises gehört, ist auch ein Verdienst dieser Interessengemeinschaft.

Die Appenröder Jagdgruppe hat dieses Jahr mit ihrem Hybridnuss-Lehrpfad für Aufsehen gesorgt. Der Rundkurs durch das Steinmühlental zwischen Appenrode und Rothesütte ist 16 Kilometer lang. Die zwölf Mitglieder der Gruppe haben ihn als Wanderweg erschlossen. Schon 2019 pflanzte die Jagdgruppe 475 Bäume auf einer kahlen Fläche an der Schustertreppe. Für den Naturlehrpfad brachte die Truppe 26 Nussbäume in die Erde, errichtete fünf große und 25 kleine Lehrtafeln an markanten Punkten des Weges.