Diese Grafik-Ausstellung sollten Sie nicht verpassen

Die Ausstellung zum Grafikpreis der Ilsetraut-Glock-Grabe-Stiftung im Kunsthaus Meyenburg könnte im elften Jahr ihres Bestehens die vielleicht sehenswerteste von allen bisherigen werden. Dieser Eindruck kommt einem, schreitet man mit Susanne Hinsching die ab Samstag eröffnete Schau ab. „So gut wie nie“ seien die Werke, schwärmt die Leiterin der Nordhäuser Museen angesichts hochwertiger Grafiken von 17 Künstlern aus fünf Bundesländern.

Schon die Vorauswahl dafür sei „knackig“ gewesen, hat sich der in Thüringen einmalige weil reine Grafikpreis doch mittlerweile herumgesprochen: 98 Bewerbungen sichtete die Jury um Hinsching, Sparkassenchef Wolfgang Asche und den Direktor der Erfurter Museen, Kai Uwe Schierz, um schließlich eine Vorauswahl zu treffen.

Kritik an Wegwerfgesellschaft und Würdigung der „entarteten Kunst“

Das Ergebnis lässt sich ab Samstag, 10 Uhr, bis zum Ende der Ausstellung am 8. März bewundern und zeigt neben aktuellen Trends der Grafikszene auch deren handwerklichen Individualität sowie ein facettenreiches Potpourri an Themen. So begrüßt einen gleich im ersten Raum des Kunsthauses Andrei Krioukovs bildgewaltige Kritik an der Wegwerfgesellschaft: Der in Stolberg und Berlin lebende Künstler mit Wurzeln in Russland hat bald im Stile Warholschen Pop-Arts eine Cola-Dose per Siebdruck großformatig auf Papier gebracht. Überhaupt gehe der Trend zu großen Arbeiten, hat Hinsching beobachtet. Kleineren Versionen seiner Werke dienten Andrei Krioukov plattgewalzte Dosen als Druckplatte, während sich Jörg Hufschmidt für den benachbarten Raum von Musik hat inspirieren lassen. Wie die Wellen eines EKG prangen seine an japanische Kalligraphie erinnernde Tuschezeichnungen von den Wänden. Ein Klangteppich werde deren Wirkung noch verstärken, blickt Hinsching gespannt auf die Schau voraus.

Politische Appelle spielen in vielen Werken eine Rolle

Die Exposition zum Grafikpreis der Ilsetraut-Glock-Grabe-Stiftung ist die vielleicht unterschätzteste Kunstausstellung im Nordhäuser Kulturkalender. So minimalistische wie eingängige Aquarelle wie die von Ulrike Zabel oder kontrastreich-wuchtige Aquatinta-Radierungen wie die Frank Dregelows könnten dafür sorgen, dass das nicht für immer so bleibt. Handwerklich beeindruckend ist auch Jörn Konrads Reihe, die nicht die Grafik selbst, sondern gleich die filigran gefertigte Holzdruckplatte ins Rennen schickt.

Als Appell an die Politik lassen sich wohl die Arbeiten der Künstlerin INK Sonntag-Ramirez Ponce verstehen. Wolfgang Borcherts Kurzgeschichte „Die Küchenuhr“, Klassiker der Trümmerliteratur, hat sie in einer Serie aus realistischen Bleistiftzeichnungen eine eindrucksvolle Würdigung geschaffen. Der Künstlergeneration vor Borchert, die zu Zeiten der Nationalsozialisten diffamiert wurde – so etwa Käthe Kollwitz oder Marc Chagall – hat die Grafikerin mit der Collage „Entartet“ ein kleines Denkmal gesetzt.

Publikum darf seine Lieblingsgrafik küren

„Die Ausstellung klingt“, frohlockt Susanne Hinsching schließlich über diese Schau, die Abstraktes und Realistisches verbindet, die trotz ihrer unterschiedlichen Künstler und auch ohne vorgegebenes Thema aus ihrer Sicht „hervorragend funktioniert“.

Bis zum 14. Februar können Besucher der Meyenburg-Villa sich davon nicht nur selbst überzeugen, sondern gleich mitbestimmen, welcher Grafiker am besten zum Gelingen beiträgt: Der Publikumspreis wird erst seit 2018 verliehen und ist mit 500 Euro dotiert. Als „spannendes Rennen“ bezeichnet Susanne Hinsching die Abstimmungen der Vorjahre. Diesmal dürfte es nicht minder spannend werden: „Ich hätte selbst Schwierigkeiten, meinen Liebling zu küren“, verrät die Kunstkennerin.

Doch sie muss: Denn neben dem Publikumspreis wird auch der Jurypreis und ein Förderpreis verliehen. Ausgezeichnet werden die Grafiker bei einem Festakt am 16. Februar um 11 Uhr im Kunsthaus.

Eintritt: 5 Euro (ermäßigt 3 Euro), Kinder bis 14 Jahre frei.