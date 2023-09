Diesel und Öl im Kreis Nordhausen schneller beseitigen

Nordhausen. Eine Firma aus Wingerode wird mit der Gefahrstoffbeseitigung im Kreis Nordhausen beauftragt. Das spart nicht nur Zeit, sondern kommt besonders der Natur zugute.

Der Kreisausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Umweltservice Gunkel GmbH aus Wingerode mit der Beseitigung von Schäden durch wassergefährdende Stoffe auf Nebenflächen zu beauftragen. Mehr als zweieinhalb Jahren werde damit die Beseitigung im Landkreis Nordhausen geregelt, teilt das Landratsamt mit. Bei Unfällen oder Havarien austretende Gefahrstoffe, wie Öl, Kraftstoffe, Betriebsstoffe oder Kühlmittel, müssten kurzfristig aufgenommen werden, um eine nachhaltige Verunreinigung von Boden, Grundwasser oder oberirdischen Gewässern zu verhindern.

Einsatzbereitschaftbinnen einer Stunde

Wie Dirk Schimm, zuständiger zweiter Beigeordneter, mitteilt, ist dafür nun eine Vertragsfirma gebunden, die mit entsprechenden Geräten wie Bagger, Lkw, Container, Kehrmaschine, Ölsperren oder Bindemitteln ausgestattet und rund um die Uhr erreichbar ist. Eine Einsatzbereitschaft vor Ort innerhalb einer Stunde sei vereinbart worden.

In einem Jahr gebe es 15 bis 20 derartige Einsätze, in welchen die Untere Wasserbehörde die Einsatzbereitschaft auslöst. Zuletzt gehörte dazu im August der Diebstahl von Diesel aus einem Lkw, wobei Kraftstoff ins Erdreich eingedrungen ist oder im September die Brandstiftung an zwei Autos in Sollstedt, wobei ebenfalls der Austritt von Gefahrstoffen ins Erdreich geprüft wurde. Entstandenen Kosten würden an den Verursacher weiterberechnet. Die Beseitigung wassergefährdender Stoffe auf Straßen liege weiterhin bei entsprechenden Fachfirmen, mit denen der jeweilige Straßenbaulastträger separate Verträge geschlossen hat, oder bei der ortsansässigen Feuerwehr.