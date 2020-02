DJ aus Neustadt unterhält Urlauber auf Kreuzfahrtschiff

Erst seit wenigen Tagen hat Kevin Fuhrmann wieder dauerhaft festen Boden unter den Füßen. Die letzten Monate verbrachte der 27-Jährige an Bord des Kreuzfahrtschiffes Aida Nova und schipperte durchs Mittelmeer – nicht als Passagier, sondern als Teil der Crew. „Ich habe mich im September 2017 dazu entschieden, aufs Schiff zu gehen“, erzählt der Neustädter, der inzwischen in Nordhausen lebt. Er sei damals auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung gewesen.

Nach der Schule hatte Kevin Fuhrmann zunächst Rettungsassistent gelernt, darin aber nie seine Berufung gesehen. Also machte er sein Hobby zum Beruf und arbeitet seit 2010 als selbstständiger Musikproduzent, DJ und Sänger – speziell im Schlager- und Pop-Bereich. Als Kevin Neon tourte er deutschlandweit durch die Diskotheken, war jedes Wochenende unterwegs. 2011 zog es ihn für zwei Jahre nach Wien, wo er nicht nur als DJ, sondern als Eventmanager jobbte. Zurück in Deutschland vertiefte Kevin Fuhrmann seine Kenntnisse auf dem Gebiet des Eventmanagements und bildete sich bei der Industrie- und Handelskammer weiter. Es folgten Stationen in Dresden, wo er unter anderem an Veranstaltungen wie dem Christopher Street Day mitwirkte, Berlin und zuletzt Leipzig, wo ihn eine Freundin darauf brachte, auf einem Schiff zu arbeiten.

Norwegen und der Orient haben es ihm angetan

Kevin Fuhrmann bewarb sich bei dem Unternehmen Aida Cruises als DJ und Sänger und wurde zum Casting eingeladen, das er erfolgreich meisterte. Dann ging alles sehr schnell. „Nach dem Casting absolvierte ich eine Woche lang eine Schulung zum Seemann“, erläutert er. Dort standen neben dem Erlernen der Notfallübungen auch das Evakuieren eines Schiffes auf dem Lehrplan. Nach der Schulung folgte das erste Engagement auf einer Aida, der im Laufe der Jahre weitere folgten. Über 13 Schiffe verfügt die Flotte derzeit, an einem 14. wird gerade gebaut. Und auf vielen von ihnen hat Kevin Fuhrmann bereits gearbeitet. So unterhielt er schon als DJ und Sänger auf der Aida Mar, Aida Luna, Aida Stella, Aida Blu oder der Aida Bella die Urlauber. „Das sind kleinere Schiffe, auf denen um die 2000 Passagiere Platz finden“, so der 27-Jährige. Erfahrungen sammelte er zudem auf der Aida Prima, die um die 4000 Gäste aufnehmen kann. Durch seine Tätigkeit an Bord kam Kevin Fuhrmann schon viel herum. So führten ihn die Reisen schon von der Ostsee bis St. Petersburg nach Stockholm und Helsinki, ins Mittelmeer, Spanien, zu den Kanaren, dem Suez-Kanal, nach Dubai, den Malediven, nach Sri Lanka bis Singapur sowie in die Karibik und nach Norwegen. Wo es am schönsten war? Da muss der 27-Jährige nicht lange überlegen: „Meine Favoriten sind Norwegen und der Orient.“

Sein Arbeitstag endet nach zehn Stunden

Seit Mai vorigen Jahres hat Kevin Fuhrmann einen festen Platz auf der Aida Nova. Nach seiner Beförderung zum Musik-Event-Manager ist er für alle Musiker an Bord verantwortlich. 19 Mitarbeiter sind ihm unterstellt. Dazu gehören DJs, die Mitglieder von zwei Bands, eine Sängerin und ein Pianist. Sein Arbeitstag beginnt zwischen 10 und 11 Uhr morgens. „Ich schreibe unter anderem Dienstpläne, organisiere die Veranstaltungen, verteile Aufgaben“, umschreibt der Musik-Event-Manager seine Aufgaben. Zwischen 16 und 17 Uhr bereitet er die Veranstaltungen des jeweiligen Abends vor. So wird den Passagieren täglich etwas im Rock-Café, dem Beach-Club, dem Brauhaus, einer Diskothek, einem Elektro-Club, im Café Mar sowie der Pianobar geboten. „Ab 21 Uhr gehe ich rum und schaue nach, ob alles funktioniert“, so der 27-Jährige. Hin und wieder komme es vor, dass die Technik ausfalle. „Das ist für uns aber normaler Alltag und ist schnell behoben“, meint Kevin Fuhrmann. Sein Arbeitstag endet um Mitternacht – nach zehn Stunden und das sieben Tage die Woche.

Trotzdem kann er dem Leben an Bord nur Positives abgewinnen. „Es wird viel dafür getan, dass sich die Crew wohlfühlt“, sagt er. So gebe es für die Mitarbeiter aus 61 verschiedenen Nationen ein eigenes Sonnendeck und einen eigenen Pool sowie die Unterbringung in Einzel- und Doppelkabinen. Auch wenn er sich an Bord wohlfühlt: Heimweh kommt doch auf, räumt der 27-Jährige ein. Deshalb freut es ihn nun umso mehr, wieder zu Hause bei seiner Familie zu sein. Nicht verpassen möchte er zudem den Karneval in Neustadt, der am 15. Februar startet. „Bis auf einmal war ich jedes Jahr dabei“, sagt er. Schon von klein auf ist Kevin Fuhrmann dem Neustadt-Osteröder Carnevalverein treu ergeben. Inzwischen hat er dort die musikalische Leitung der Veranstaltungen übernommen. Und er werde erneut als Kevin Neon auf der Bühne stehen, kündigt der Neustädter an. Die Musik wird ihn auch die nächsten Monate weiter begleiten.