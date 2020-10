Die Gesetze machen klare Vorgaben: Gemeinden müssen den Brandschutz gewährleisten. Dafür sollen sie eine Feuerwehr aufstellen, die „in der Regel zu jeder Zeit und an jedem Ort ihres Zuständigkeitsbereichs innerhalb von zehn Minuten nach Alarmierung“ helfen kann.

Allein, für Etzelsrode und Friedrichsthal kann die Landgemeinde Bleicherode diesen örtlichen Brandschutz nicht gewährleisten. Zu weit weg sind die beiden Dörfer von der Kalistadt, selbst aus Wipperdorf braucht man mehr als zehn Minuten Fahrzeit.

In Etzelsrode und Friedrichsthal selbst gibt es schon lange keine Feuerwehren mehr. Sie waren implodiert, nachdem ihnen der Wehrleiter abhandengekommen war. Acht Jahre ist das in Friedrichsthal her. „Wir können von Glück reden, dass bei uns seitdem kein großes Feuer war“, sagt Lars Dielenschneider (53), der Mitte der 1980er-Jahre einst in die örtliche Feuerwehr gegangen war.

Dass im Ernstfall für Friedrichsthal oder Etzelrode die Wehren aus Schiedungen und Trebra als Hohensteiner Ortsteile alarmiert werden, war einst als vorübergehendes Provisorium gedacht – es sollte bis heute bestehen bleiben.

Inzwischen aber zeichnet sich eine echte Lösung des Problems ab: Etzelsrode und Friedrichsthal wollen eine gemeinsame Feuerwehr aufbauen. Etwa 20 Männer hätten grundsätzlich ihre Bereitschaft mitzutun erklärt, freut sich Landgemeinde-Bürgermeister Frank Rostek (CDU). Die Mindestzahl liegt bei neun Einsatzkräften.

Doch zieht sich die Vorbereitung coronabedingt länger hin als geplant: Alle potenziellen Mitglieder müssen zu einer amtsärztliche Untersuchung. Erst wenn sie als tauglich eingestuft sind, können die Männer als Feuerwehranwärter die Truppmannausbildung folgen lassen. 70 Stunden Theorie und 50 Stunden Praxisunterricht unterziehen sich die künftigen Feuerwehrleute freiwillig. Einer muss sich darüber hinaus zum Gruppenführer ausbilden lassen, um sodann als Wehrführer agieren zu dürfen.

Ein junger Mann zeige Interesse, sagt Lars Dielenschneider, der nur kommissarisch Wehrleiter sein will. Dem hauptberuflich als Elektriker im Bleicheröder Kaliwerk tätigen Friedrichsthaler fehlt dafür schlicht die Zeit. Außerdem weist er auf sein Alter: „Nur bis 60 darf man im aktiven Feuerwehrdienst sein, bis dahin schaffe ich doch die nötige Ausbildung gar nicht mehr.“

Bis Ende dieses Jahres, schätzt Bleicherodes Ordnungsamtsleiter Burkhard Keil, wird die Feuerwehr wohl noch nicht einsatzbereit sein. Zumindest aber sollen die angehenden Wehrleute bis dahin ausgerüstet sein und ihre Grundausbildung begonnen haben.

Die Kommune hat bereits vom Bleicheröder Feuerwehrverein einen gebrauchten Mannschaftstransportwagen für 1000 Euro gekauft, damit die Etzelsröder nach Friedrichsthal kommen, wo die Feuerwehr ihren Sitz haben soll. Für die nötige Bekleidung und Technik wie auch für Entschädigungszahlungen an jene Unternehmen, die auf ihre Arbeitnehmer wegen deren Feuerwehrausbildung zeitweise verzichten, stehe genug Geld zur Verfügung: „Die Landgemeinde leistet jede Unterstützung. Die Feuerwehr hat höchste Priorität“, verspricht Bürgermeister Frank Rostek. Er weiß um die Verantwortung der Kommune.