Doppelter Abschied im Kirchenkreis Südharz

Pfarrer Friedemann Büttner wechselt nach langjährigem Dienst im Kirchenkreis Südharz zum 1. September in den Kirchenkreis Erfurt. Das hat jetzt Regina Englert, Pressebeauftragte im Kirchenkreis, mitgeteilt. Demnach wird der Geistliche am 30. August um 14 Uhr in der Frauenbergkirche mit einem Festgottesdienst verabschiedet.

Exakt 13 Jahre war Büttner dann im Pfarrbereich Frauenberg tätig – seinen Dienst begann er am 1. September 2007. Zuletzt war Büttner auch als Seelsorger in den Gemeinden Bielen, Steinbrücken und Sundhausen tätig. Die Gehörlosenseelsorge gehörte von Anfang an – zunächst zusammen mit der Studentenseelsorge – zu den Aufgaben des heute 55-Jährigen. „Diesen besonderen Bereich hat die Leitung des Kirchenkreises selbstverständlich auch in der Vakanzzeit im Blick“, versichert Englert. An einer Lösung werde gearbeitet.

Die Vertretung in den Kirchengemeinden wird ab 1. September bis zur Neubesetzung auf das Pfarrehepaar von Biela aufgeteilt. Elisabeth Alpers-von Biela übernimmt die Gemeinden Bielen, Steinbrücken und Sundhausen und Wolf-Johannes von Biela die Gemeinde Frauenberg. Die Pfarrstelle wird neu ausgeschrieben.

Pfarrer Werner Heizmann, hier vor der Kirche in Rehungen, verlässt den Südharz. Foto: Roland Obst / TA

Sein Weggang ist nicht die einzige Personalveränderung im Kirchenkreis: Ebenso wird Sollstedts Pfarrer Werner Heizmann nach langjährigem und vielfältigem Dienst verabschiedet. Der Termin für den festlichen Gottesdienst werde im Oktober sein, ein genaues Datum stehe noch nicht fest, so Englert. Seit seinem Dienstbeginn am 1. Februar 2006 ist Heizmann seit über 14 Jahren Pfarrer im Kirchengemeindeverband Kirchspiel Sollstedt. Zum 1. November wechselt er in eine landeskirchliche Pfarrstelle mit der Aufgabe der Begleitung und Beratung von Gemeinden in der Vakanzzeit.

Das Kirchspiel Sollstedt umfasst seit vorigem Jahr die Orte Ascherode, Bernterode, Buhla, Gerterode, Rehungen, Sollstedt und Wülfingerode. Heizmann ist es laut Kirchenkreis gelungen, die Gemeinden nach der Vergrößerung zu einem einzigen Kirchgemeindeverband zusammenzuführen. „Eine enge Zusammenarbeit im Gemeindekirchenrat hat sich daraus entwickelt und wird die Gemeinden auch in der kommenden Vakanz stärken“, lobt Englert.

Der 53-Jährige hat zudem seit zehn Jahren die Position des 1. Stellvertreters des Superintendenten inne und amtierte im Jahr 2014 selbst als Superintendent. Ab 1. November übernimmt Pfarrer Thomas Reim die Vakanzvertretung. Die Pfarrstelle wird neu ausgeschrieben.