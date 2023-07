Dorfbewohner aus dem Landkreis Nordhausen wollen zum Verlauf der 380-kV-Trasse ein Wörtchen mitreden

Uthleben. Sprichwörtlich „verarscht“ fühlen sich Dorfbewohner aus dem Kreis Nordhausen. Gemeinsam diskutieren sie mit der Bundesnetzagentur in Sömmerda über den Verlauf der 380-kV-Trasse.

Sie fühlen sich „nicht mitgenommen“, „gegeneinander ausgespielt“ und sogar „verarscht“. Obwohl das Thema seit Jahren über dem Südharz schwebt. Und das obwohl Netzbetreiber 50 Hertz im Zuge seiner frühen Öffentlichkeitsbeteiligung mehrfach auf Informationstour in der Region Halt machte, im Dialog mit den Bürgermeistern steht und via Bundesfachplanung eine Beteiligung möglich war.

Deutlich an Fahrt aufgenommen hat die Diskussion für manchen Südharzer jedoch erst in den vergangenen Wochen. Als sie realisierten, dass die neue 380-kV-Stromtrasse direkt neben ihrem Ort gebauten werden soll. 60 Meter hohe Masten, die die halb so hohen Masten der 1965 gebauten 220-kV-Stromstrasse ersetzen werden.

Im Kreis Nordhausen sind es Görsbach, Heringen, Uthleben, Hain und Wolkramshausen, an die der im März dieses Jahres festgelegte Korridor von 1000 Metern Breite, in dem definitiv die Stromtrasse gebaut wird, am dichtesten herankommt. Am strittigsten scheint die „Netzanbindung Südharz“ jedoch in Uthleben zu sein. Denn bis zu 200 Meter soll die Trassenplanung an das letzte Haus des Dorfes rücken. Deswegen möchten die Uthleber am endgültigen Verlauf der Stromtrasse in besagtem Korridor noch ein Wörtchen mitreden.

50 Leute bei Versammlung größtenteils per Bus da

Gelegenheit sich zu äußern, gab es am Mittwoch im gut eine Stunde Fahrzeit entfernten Sömmerda, dass im nördlichen Abschnitt der 380-kV-Trasse nicht vorkommt. Dennoch fanden sich am Morgen rund 50 interessierte Leute ein, die der Veranstaltung der Bundesnetzagentur beiwohnten. Größtenteils kamen die allerdings aus Uthleben, da Ortschaftsbürgermeister Frank Steiner (parteilos) einen Bus organisierte. Entsprechend waren die Wortmeldungen frequentiert, für die man sich anmelden musste.

Ein Teil der Uthleber, die der Antragskonferenz der Bundesnetzagentur beiwohnten. Foto: Marco Kneise

Darunter war auch Heringens Bürgermeister Matthias Marquardt (Linke), der nach einem Bouquet an Informationen seitens der Bundesnetzagentur und 50 Hertz, den Standpunkt der Gemeinde als erstes verdeutlichte. So sei, seiner persönlichen Einschätzung nach, kein Ort so sehr von der Trasse betroffen wie Uthleben. Zudem verdeutlichte Marquardt, dass es für die Landgemeinde gerade zur Zeit der Corona-Pandemie 2020 und 2021 schwer war, auf diese Thematik mit den Einwohnern einzugehen, da es keine Möglichkeit gab, Einwohnerversammlungen durchzuführen. Zugleich sprach er aus, was viele Uthleber womöglich denken: „Aus unserer Sicht wäre es möglich gewesen einen anderen Korridor zu wählen. Sie haben sich dagegen entschieden. Ich denke hier wurden finanzielle Dinge über das Wohl der Menschen gestellt.“ Deswegen könne der Trassenverlauf so nicht bleiben und es sei Aufgabe von 50 Hertz sowie der Bundesnetzagentur eine Alternative zu bieten. Abschließend forderte Marquardt einen möglichst südlichen Verlauf. Sollte das nicht möglich sein, einen trassenneutralen Verlauf. Sprich: exakt dort bauen, wo die bisherige 220-kV-Trasse verläuft. Alles andere wäre eine „Scheinmitbestimmung“.

Frank Steiner als Ortschef von Uthleben beteuert dagegen, niemals von 50 Hertz einbezogen worden zu sein. Angesicht weiterer Belastungen wie beispielsweise Autobahn, Windräder und Schweinemastanlage sei daher für den Ort eine Grenze erreicht. Daher sollten Alternativen oder wenigstens ein trassenneutralen Bau intensiv geprüft werden. Gleich im Anschluss ergriff Uthlebens früherer Bürgermeister Fritz Lehmann (CDU) das Wort, dem der Persilschein missfällt, der für solche politischen Verfahren scheinbar ausgestellt werde. Zudem erinnerte Lehmann an einen Bebauungsplan, den es für ein mögliches Wohngebiet mit 20 Häusern an der „Langen Wand“ geben soll. Auf Grund der Entwicklungen soll sich der Vorhabenserschließungsträger daher bedeckt halten, so Lehmann.

Die Brisanz der neuen 380-kV-Trasse hat der Uthleber Marcus Hesse auch erst in den vergangenen Wochen erkannt. Daher nutzte er die Antragskonferenz, um seine Bedenken zu äußern. Als Anwohner der Ernst-Thälmann-Straße plädiert er für einen gänzlich anderen Verlauf. Doch das sei laut Eduard Raaz von der Bundesnetzagentur bereits vergangenes Jahr diskutiert worden. Da Hesse die Entscheidung jedoch in Frage stellte, forderte er sodann „das Paket noch einmal aufzumachen“ und neu zu diskutieren. Raaz konterte hingegen mit der Aussage, das eine Vielzahl an Gründen gibt, die zu der jetzigen Entscheidung geführt hätte. Diese in Frage zu stellen, hätte keine rechtmäßige Grundlage.