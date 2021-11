„Wir schließen unseren SB-Standort zum 30.09.2021!“, steht am Eingang zum Selbstbedienungsstandort der Kreissparkasse Nordhausen in Kleinfurra. Die Möglichkeit zur Bargeldauszahlung solle man im Lebensmittelmarkt oder in den Filialen in Wipperdorf und Nordhausen nutzen.