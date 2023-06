Dorffest im Kreis Nordhausen: Trecker-Parade zählt zu den Höhepunkten

Viele Südharzer lieben die alten Trecker, die bei zahlreichen Gelegenheiten (wie hier jüngst in Herreden) präsentiert werden. Auch zum Dorffest in Haferungen ist eine Trecker-Parade geplant.

Haferungen. Haferungen feiert sein 835-jähriges Bestehen drei Tage lang. Die Organisatoren haben einiges vorbereitet.

Das Dorf Haferungen will mit seiner dreitägigen 835-Jahr-Feier schwungvoll in den Juli starten. Zum Auftakt steigt am Freitag, 30. Juni, ab 20 Uhr eine Party mit DJ Lutz. Eine Trecker-Parade soll den Sonnabend, 1. Juli, prägen. Ab 11 Uhr können Besucher all die sehenswerten Traktoren in einer Ausstellung bewundern. Auch eine Ausfahrt ist vorgesehen.

Zum Familiennachmittag gibt es Kaffee und leckeren Kuchen. Am Abend kommt das Trio Less People aus Bleicherode nach Haferungen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Musikalisch geht es auch am Sonntag, 2. Juli, weiter. Zum Frühschoppen ab 10 Uhr spielen die Ilfelder Blasmusikanten. Für die Christen gibt es einen Festgottesdienst. Mit dem Familiennachmittag soll das Dorffest gemütlich ausklingen.