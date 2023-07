Dorffest im Kreis Nordhausen verspricht Spaß für die Kinder und einen flotten Partyabend

Liebenrode. Der Sommer soll im Kreis Nordhausen gefeiert werden. Ein buntes Programm für die ganze Familie ist geplant. Auch Live-Musik soll erklingen.

Das Dorf will groß feiern und plant am Sonnabend, 5. August, ein Sommerfest für die ganze Familie. Als Gelände wird der Park mitten im Ort genutzt. Ab 15 Uhr spielen die Ilfelder Blasmusikanten, während die Besucher auch Kaffee und Kuchen genießen können. Ein Kinderprogramm ist am Nachmittag ebenso vorgesehen. Die Mädchen und Jungen dürfen sich auch auf eine Hüpfburg freuen. Am Abend steigt eine Party. Ab 18 Uhr sorgen ein DJ sowie die Band Kontrast für die passende Musik. Die Gruppe hat Oldies aus der Rock- und Popwelt in ihrem Repertoire. Die Organisatoren des Dorffestes sind die Mitstreiter des Liebenröder Ortschaftsrates, die freiwillige Feuerwehr und das Team vom Event- und Catering-Service „Zum Sachswerfer Handwagen“.