Blick auf die neue Bühne am neu gestalteten Festplatz in Herrmannsacker. Das Foto entstand, bevor der Schnee kam.

Dorfplatz in Herrmannsacker hat sich gemausert

Herrmannsacker. Wofür rund 400.000 Euro im Ortskern von Herrmannsacker verbaut worden sind.

Die Sanierung des Dorfplatzes in Herrmannsacker ist abgeschlossen. Mitten im Ort, im Umfeld der Linde, ist im Rahmen der Dorferneuerung ein gemütlicher Platz für Zusammentreffen und Dorffeste entstanden.

Die Beleuchtung wurde erneuert und im Hangbereich hinter der Linde eine kleine Bühne gebaut. Neben neuem Pflaster geben Rabatten und Beete dem Dorfkern jetzt ein hübsches Gesicht. Die Bepflanzung ist noch geplant. Die Gemeinde Harztor hat im Rahmen der Dorferneuerung rund 400.000 Euro investiert.

Weihnachtsmarkt schon auf neuem Platz

Das erste Mal genutzt werden soll der Dorfplatz am 17. Dezember zum Weihnachtsmarkt. „Offiziell einweihen wollen wir den Dorfplatz bei wärmerem Wetter, am 1. Mai im kommenden Jahr“, kündigt Ortschaftsbürgermeister Dirk Bertram (parteilos). „Es gibt schon erste Ideen, wie wir das Maifest feiern wollen. Aber noch sind einige Absprachen nötig, ehe wir damit an die Öffentlichkeit gehen.“

Auch unter der Erde hat sich im Ortskern von Herrmannsacker einiges getan: Im Rahmen der Dorferneuerung wurden Schmutz- und Regenwasserkanäle vorverlegt. Die Maßnahme umfasste den Bau von 150 Metern Schmutzwasserkanal und 180 Meter Regenwasserkanal. Außerdem wurden die anliegenden Grundstücke bereits mit einem Schmutz- und einem Regenwasseranschluss ausgerüstet.

Der Baubereich des Abwasserzweckverbandes wurde anschließend noch erweitert, da für das Regenwasser der Neubau bis zur Vorflut notwendig war. Mit der Maßnahme werden momentan noch keine Grundstücke neu an das zentrale Schmutzwassernetz angebunden, dementsprechend erfolgt keine Anschlussgraderhöhung. Allerdings dient die Maßnahme als Vorbereitung für einen zukünftigen Anschluss von Herrmannsacker an das zentrale Schmutzwassernetz des Verbandes.

Zukünftig sollen weitere Straßen in Herrmannsacker saniert werden. Sie können somit sukzessive durch den Abwasserzweckverband erschlossen und ebenfalls für den zentralen Anschluss vorbereitet werden, der aber nicht vor dem Jahr 2028 erfolgen wird. Bis dahin muss außerdem noch ein Schmutzwassertransportsammler nach Neustadt gebaut werden.