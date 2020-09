Drehleiterfahrzeug an Sollstedter Feuerwehr übergeben

Sollstedt. Eine Drehleiter aus dem Jahr 1991, welche seit drei Jahren bei der freiwilligen Feuerwehr in Wolkramshausen stationiert war, wurde am Donnerstag an die Sollstedter Floriansjünger übergeben. Hierzu überreichte Carsten Hasenpflug die Schlüssel an Ortsbrandmeister Maik Heidrich (links). Der Iveco 120-25, den der Landkreis 2017 für 26.000 Euro von einer Berufsfeuerwehr aus Bayern erwarb, wird die ein Jahr ältere W50-Drehleiter aus DDR-Zeiten einmal beerben. „Im Moment bleibt der alte Leiterwagen jedoch weiter im Einsatz, bis wir vielleicht vom Landrat noch Geld für die notwendige Bestückung, wie beispielsweise einem Notstromaggregat, bekommen“, so Sollstedts Bürgermeister Claus Adama (parteilos), mit Blick auf Matthias Jendricke (SPD), der bei der Übergabe ebenso dabei war.