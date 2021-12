Drei 5G-Stationen im Südharz neu in Betrieb

Nordhausen. Das Unternehmen versorgt nun an zwölf Standorten im Landkreis Interessierte mit dem neuen Mobilfunk-Standard.

Einen „Meilenstein im Infrastruktur-Projekt 5G für den Kreis Nordhausen“ hat der Mobilfunkanbieter Vodafone verkündet. So sind in Ellrich, Nordhausen und Kleinfurra je eine neue 5G-Mobilfunkstation in Betrieb genommen worden. Aktuell versorgt das Unternehmen bereits an zwölf Orten im Landkreis die Bevölkerung mit 5G.

An drei weiteren Vodafone-Standorten im Kreis wird die 5G-Technologie bis Mitte 2022 eingebaut. Diese Projekte werden in Nordhausen (zwei) und Werther realisiert.